BEDRE HUMØR: Kylie Minogue i forbindelse med en motevisning i Paris i oktober i fjor. Foto: Kamil Zihnioglu / TT / NTB Scanpix

Kylie Minogue brøt sammen av kjærlighetssorg

Publisert: 19.02.18 05:14

MUSIKK 2018-02-19T04:14:13Z

Kylie Minogue (49) var langt nede etter at forholdet til Joshua Sasse (30) tok slutt i fjor.

Den australske popstjernen snakker ut i Sunday Times . Der legger hun ikke skjul på at det var svært tungt på denne tiden i fjor – da forlovelsen med den 19 år yngre britiske skuespilleren havarerte.

– Jeg var knust og ville bare stoppe opp. Jeg tror jeg kan kalle det et psykisk sammenbrudd, sier hun til avisen.

Minogue forklarer at hun rømte til Thailand, hvor hun tok en «time out», men at hun etter hvert innså at Sasse likevel ikke var rett mann for henne. At selve bryllupet ikke ble noe av, lever hun godt med.

– Jeg har aldri vært en sånn jente som drømmer om å gå ned kirkegangen, sier 49-åringen, som har hatt en rekke celebre kjærester opp gjennom årene. Vi kan nevne Michael Hutchence , Olivier Martinez , James Gooding , Nick Cave , Jean-Claude Van Damme , Lenny Kravitz og Jason Donovan .

Ekteskap og barn har det aldri blitt. På spørsmål om nettopp barn, svarer popveteranen – som fyller 50 i mai:

– Selvsagt har jeg tenkt på hvordan det ville vært, men man må tåle sin skjebne. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det skulle gå, hvis jeg på mirakuløst vis skulle bli gravid nå – i den alderen jeg er. Jeg mener, hadde jeg i det hele tatt klart det?

Kylie om kreften : – Måtte være litt egoistisk

Minogue og Sasse var sammen i tre år før de brøt med hverandre i kjølvannet av utroskapsrykter rundt sistnevnte. Sasse har siden blitt kjæreste med skuespiller Harriet Collings (29), men nylig rapporterte australske News.com at Collings dumpet ham få dager før de skulle gi hverandre sitt ja.

Tilbakeblikk : Kylie for sexy for TV

Da Minogue ble singel, var det terapi å kunne gå i platestudio. Nylig lanserte hun singelen «Dancing», første smakebit fra albumet «Golden» – det 14. studioalbumet i rekken. Kylie Minogue er Australias mestselgende artist noensinne. Hun var bare 11 år da hun startet karrieren.