ARRESTERT: Her blir Kamelen tatt hånd om av politiet i Kristiansand sentrum natt til lørdag.

Politiet stoppet Kamelen-konsert – rapperen pågrepet

Rap-konserten på nattklubben Kick Scene i Kristiansand fikk en bråstopp i natt da politiet rykket ut for å stoppe slåsskamper og bråk.

Publisert: 08.12.18 11:23

Operasjonsleder Christian Ekra ved Agder politidistrikt bekrefter lørdag morgen overfor VG at flere personer ble pågrepet, og at de fortsatt sitter i varetekt.

– De er arrestert for vold og ordensforstyrrelser og vil bli avhørt fortløpende, opplyser Ekra.

Politiet vil ikke kommentere hvorvidt Bergens-artisten Kamelen, Marcus Kabelo Møll Mosele (25), er blant de pågrepne.

Overfor VG bekrefter imidlertid rapperens advokat, Jørgen Riple, at 25-åringen er pågrepet.

Advokaten forventer løslatelse

Riple opplyser til VG at rapperen sitter i varetekt i Kristiansand.

– Sånn jeg har forstått det, er han pågrepet angivelig for forulemping av offentlig tjenestemann. Jeg var i kontakt med ham i natt, forteller Riple.

– Både han og jeg trodde han skulle bli løslatt, men politiet mener at et er bevisforspillelsesfare. Jeg forventer likevel at han blir løslatt ganske snart. Basert på den informasjonen jeg har fått, så har han ikke gjort noe straffbart, legger han til.

– Bruk og besittelse av narkotika

Politiet i Agder meldte på Twitter like over midnatt at de etter en totalvurdering besluttet å avslutte en konsert på et utested:

«Dette for å opprettholde sikkerhet for publikum og ro og orden. Også fordi det var flere slagsmål, vold mot vakter, ordensforstyrrelser, bruk og besittelse av narkotika, høyt antall berusede personer, forulemping av politiet samt forsøk på vold mot politiet».

Kamelen skulle vært på vei til utlandet nå for å spille inn musikkvideo. I stedet satt han mandag formiddag fortsatt i arresten.

Øyenvitner forteller til VG at det «rett og slett oppsto mye kaos».

Kamelen har tidligere vært i klammeri med politiet, og er tidligere dømt for vold. Han fikk mye oppmerksomhet da han var på rømmen i to år.

Han er tilknyttet NMG/G-Huset, Norges Mest Grenseløse, et norsk, uavhengig plateselskap og et musikalsk kollektiv med fokus på hiphop.

Leo Ajkic (35), som har vært manager for Kamelen, har ingen kommentar når VG ringer. Han vil heller ikke svare på om han fortsatt er manager for rapperen.

– Jeg kan ikke kommentere noe, sier Ajkic.

2017 : NRK-programleder hylle egen artist i NRK.-intervju

Ajkic har tidligere fått kritikk for at han har hyllet Kamelen på Instagram i 2015. Rapperen - som da kalte seg «Slim Kamel» - var på det tidspunktet på rømmen fra politiet.

Kamelen har etablert seg som en populær undergrunnsartist. Han er kjent for låter som «Si Ingenting», «Beng Beng Beng» og «Lil Homie». I januar opptrer han på sentrum Scene i Oslo.