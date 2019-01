NÆRE: Céline Dion og Pepe Munoz på en motevisning i Paris i forrige uke. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Céline Dion kommenterer romanseryktene

Popdivaen (50) snakker for første gang om det tette vennskapet med danseren Pepe Munoz (34).

Publisert: 30.01.19 10:33







Tre år har gått siden Dion mistet ektemannen René Angelil i kreft. Han ble 73 år. De siste to årene har den kanadiske gullstrupen ofte blitt avbildet sammen med danseren sin, spanske Pepe Munoz.

Amerikansk presse har lenge spekulert i om det er oppstått søt musikk mellom Dion og 16 år yngre Munoz – uten at stjernen selv har hverken bekreftet eller avkreftet noe som helst.

Nå letter hun imidlertidpå sløret i et podkast-intervju med Dan Wooten.

– Jeg er singel, sier hun, samtidig som hun presiserer at hun ikke har noe imot at folk tror at hun og Munoz er mer enn bare venner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MOTELØVER: Både Pepe Munoz og Céline Dion er opptatt av klær. Her på moteshow i Paris i forrige uke. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

– Det gjør meg ingenting. Han er kjekk, og han er min beste venn, sier Dion.

Da ryktene først begynte å svirre, var det imidlertid ikke like enkelt for sangstjernen.

– Pressen meldte at «Å Gud, René har nettopp gått bort, og nå er det en annen mann i bildet». Ja, det er en annen mann i livet mitt, men han er ikke den mannen i livet mitt, forklarer balladedronningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OMSVERMET: Céline Dion omgitt av pressefotografer i Paris tidligere denne måneden. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Dion forteller at hun på tross av sorgen etter ektemannen, som hun var kjæreste med i hele sitt voksne liv frem til han døde, har det veldig godt nå.

– For å være ærlig, er jeg på mitt beste ståsted i livet. Jeg ønsker virkelig å nyte livet og ønske hvert øyeblikk varmt velkommen. Jeg føler at jeg er i en ny medvind, som om jeg har luft under vingene og kan spre dem, sier 50-åringen.

Munoz er også til stede under podkast-intervjuet. Han følger Dion i tykt og tynt.

Dion innrømmer at det var krevende for Munoz i starten å bli en del av sirkuset rundt henne for to år siden. De ble kjent da han fikk jobben som backup-danser på hennes konserter. Ifølge Dion fant de to tonen med én gang, og ganske raskt utviklet de et veldig nært vennskap.

– Men da folk begynte å ta bilder av oss og stille spørsmål om hvem denne fyren var ... Vel, la oss ikke blande alt.

Hun er ikke redd for å skryte av sin unge venn og kollega. Munoz får mye av ærene for både klesstilen hennes og at hun holder seg i god fysisk form.

– Han hjelper meg. Vi er bestevenner, så selvsagt klemmer vi og holder hender når vi er ute. Mennesker ser det. Men han er en gentleman, forsikrer Dion.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKTEMANNEN: Céline Dion og René Angelil i 2002. Foto: Ryan Remiorz / TT NYHETSBYRÅN

Dion snakker også varmt om sin avdøde livsledsager. Han ble hennes manager da hun knapt var blitt tenåring, og da hun var 18, ble de et par.

– Jeg trøster meg med at han har fred nå, og at han alltid er med meg. Jeg ser René hver dag gjennom mine barns øyne, sier hun om sønnen på 17 og tvillingguttene på åtte.

– René var den aller beste mannen i verden. Han gjorde meg så sterk.

People skriver at Dion under Vegas-showet sitt 16. januar i år, på Angelils bursdag, fikk hun hele forsamlingen med i en musikalsk hyllest til ektemannen i form av sangen «You’re The Voice».

Sangeren startet med de populære showene i 2003, men har siden hatt flere år lange pauser mellom slagene – både planlagte og uplanlagte. Amerikanske medier anslo i 2002 at Dion ville tjene over en milliard kroner på sine Vegas-opptredener.