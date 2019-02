TV-AKTUELL: Petter «Katastrofe» og de andre i «Hver gang vi møtes» følges av flere hundre tusen seere hver uke. Her avbildet i VG-huset tidligere i uken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Petter slapp «bombe» på TV: – Legger «Katastrofe» på hylla

Petter Bjørklund Kristiansen (30) har vært «Katastrofe» i 15 år, men nå setter han snart punktum.

I kveldens «Hver gang vi møtes» serverte hedersgjesten nyheten om at han skrinlegger «Katastrofe». Etter 2019 er det stopp. Petter, som kan skilte med millioner av strømminger, er lei av å være artist.

– Jeg vil runde av mens leken er god, sier hitmakeren på TV, mens de seks andre rundt bordet måper.

Til VG sier Petter, kjent for låter som «Sangen du hater», «Pattaya», «Holde rundt deg», «Vi Prekas» og «Elektrisk»», at valget er veloverveid.

– Jeg har hatt det sykt fett i alle år, men fremover ønsker jeg å ha fokus på andre. Tilværelsen som bakmann er nydelig. Fra 2020 vil jeg konsentrere meg om å hjelpe andre, drive plateselskap, skrive låter og produsere. Jeg har aldri hatt behov for oppmerksomhet rundt meg. Røde løpere er kleint, så det styrer jeg helst unna, sier 30-åringen.

OVERRASKET: Petter kom med uventet kunngjøring på TV. Foto: TV 2

Når VG spør om han kan komme til å ombestemme seg, svarer Petter benektende.

– Det skjer ikke. Jeg står for beslutningen. Men det er altså kun «Katastrofe» som legges på hylla. Det blir fortsatt musikk for alle penga. Skulle jeg blitt håndverker i en alder av 30 år, ville det blitt mange stygge hus!

Selv om han ser frem til et liv med mindre reising og spillefrie helger, utelukker ikke Petter at han kan dra ut på veiene i fremtiden.

– Skulle det dukke opp et aktuelt tilbud fra et band, så kan det hende jeg sier ja.

Overrasket av Gro Harlem Brundtland: Sånn reagerte han

Petter innrømmer at utlandet frister.

– Men med min engelsk, vil alle høre at jeg er østfolding. Så jeg må skrive og andre synge, flirer han.

Petter sier nei til det meste av TV-tilbud, men lot seg lokke av «Hver gang vi møtes» fordi det utelukkende handler om musikk.

ALVORSPRAT: Sol Heilo, Trine Rein, Lars Bremnes, Tom Mathisen og de andre rundt bordet sitter lydhøre mens Petter begrunner beslutningen sin. Foto: TV 2

– Det er et «feelgood»-program. Jeg tenkte at det kunne bli en verdig og koselig avslutning for meg. Her gjør jeg ting jeg føler jeg kan. I «Skal vi danse»i 2016 var jeg helt ræva. Det var totalt krise.

Men det var følsomt å fortelle de andre artistene i «Hver gang vi møtes» at han gir seg.

– Det var en rar ting å si foran fullt TV-team. Jeg er 30 år og gir meg, liksom. Men Petter Stordalen har sagt i en tale at folk slutter for sjelden. Det er jeg enig i, så jeg tar ham på ordet.

MÅPET: Særlig fikk Sol Heilo hakeslepp da Petter «Katastrofe» serverte nyheten. Foto: TV 2

Pressen har Petter et litt anstrengt forhold til.

– Jeg har aldri vært noen gullgutt i avisene, siden jeg tilhører en sjanger som ikke akkurat hauses opp. Anmeldere, derimot, har jeg god erfaring med. Disse yatzy-spillerne som bedømmer låter, er ikke så glad i meg, sier han.

Om terningkast

Det vakte voldsom oppstandelse i sosiale medier da Petters versjon av «La Det Swinge» fikk totalslakt og terningkast 1 i VG i det første programmet. TV 2 skrev om hvordan seerne raste mot anmelder Tor Martin Bøe etterpå.

For en uke siden ble Petter belønnet med en femmer for sin tolkning av «Glorious» – av samme anmelder.

– Jeg skvatt over den femmeren. Jeg har aldri før fått høyere terningkast enn tre på en låt, annet enn live. Men dette viser jo at det er sjangeren min musikkanmelderne misliker. Jeg vant faktisk penger i et veddemål på den eneren for «La Det Swinge». Selvsagt ville den få slakt. Men jeg vil jo bare lage gladmusikk og gi folk en god dag.

– Føler du deg misforstått av «ekspertene»?

– Ikke misforstått, men forhåndsdømt. Én anmelder skrev en gang: «Dessverre lukter dette sommerhit». Andre starter med å skrive at de «ikke liker Petter Katastrofe ». Hvorfor skal de anmelde da? Men jo mer de disser meg, dess mer kommer drittungen frem i meg. Da vil jeg provosere enda mer, ler Petter.

HUMOR: Selv om Petter langer ut mot det han mener er inkompetente anmeldere, forsikrer han at han tar det meste med humor. Latteren satt løst også under intervjuet med VG denne uken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Han presiserer at han ikke er bitter.

– Jeg prøver å ta det med humor. Det er gøy med litt elsk-hat-forhold.

En aldri så liten kraftsalve koster han likevel på seg.

– Tor Martin Bøe ga Sol Heilo terningkast to for «Hold On, Be Strong». Da tør jeg påstå at han ikke vet mye om musikk. Ærlig talt. Han er verdens mest gretne anmelder, mener Petter.

Tor Martin Bøe svarer med en latter og en ordknapp kommentar:

– Haha! Hvis jeg er verdens mest gretne anmelder, vet han ikke mye om anmeldere.

Selv om han aldri har vurdert noen annen sjanger før, er Petter åpen for et bredere spekter musikk i fremtiden. Men kredibel hipstermusikk tviler han på at det blir.

– Jeg tror ikke jeg vil bli nedringt av jazzmusikere heller, så det blir nok fortsatt kommersielle popting.

Poker og Mira

Kjæresten Mira Ansnes (26) har fulgt ham gjennom hele karrieren, De har vært sammen i åtte år, siden han jobbet som stuer på Rygge flyplass.

– Hadde jeg møtt henne i dag, så ville vi nok ikke blitt et par. Jeg er så mye borte. Men hun har vært med hele veien og blitt vant med det. Jeg tror ikke det hadde vært positivt om vi gikk på hverandre syv dager i uken heller.

Petters har for øvrig fått enda en ny lidenskap – poker.

– Jeg er en rastløs person, men rundt pokerbordet finner jeg roen. Målet mitt er å bli enormt god.