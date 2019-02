LITT SOM KISS: Ghost, her avbildet på en konsert i New York sist desember. Foto: Theo Wargo/GETTY IMAGES

Konsertanmeldelse - Ghost, Oslo Spektrum: Et satans sirkus

Ghosts teatralske metallshow er gøyalt, men samtidig vel mye å bite over.

Kim Klev

Publisert: 22.02.19 00:11







Hvordan kan folk tro at metal er ramme alvor? På 80-tallet kastet min farfar pappas plater med «Highway to Hell» og «Number of The Beast», og den dag i dag finnes det fortsatt folk – kanskje særlig i USA – som tror at band som flørter med sataniske symboler faktisk mener det.

De maskerte svenskene i Ghost blander tekster om byllepest, menneskeofring og faens oldemor med popmelodier. Det er ofte både morsomt og fengende, men ikke akkurat skummelt. Å ta den karikerte heavy metal-estetikken deres på alvor er som å tro at flommen med juksebiff i splatter-filmer er ekte vare.

Fra å være en mystisk hype med den syttitallsklingende debuten «Opus Eponymous» fra 2010 – på mange måter deres feteste skive – har Ghost etterhvert vokst til å bli Nordens kanskje største rockeband, utgitt på giganten Universal og med Dave Grohl blant hordene av fans. Nå minner de mer om Kiss enn Black Sabbath.

Gitarrunk

Sånt har gjerne sin pris, og etter et søksmål fra tidligere bandmedlemmer i 2017 fikk ikke lenger låtskriver og «evil mastermind» Tobias Forge gjemme seg bak liksminke og sitt diabolske pavekostyme.

Forge har kalt Ghost et «soloprosjekt», og selv om han fortsatt er nogenlunde maskert, er det ingen tvil om hvem som er i fokus av ham og hans ansiktsløse skrømt. Det er for så vidt greit nok, hadde det ikke vært for at gitarene er litt lavt mikset. Det skamfete riffet til «Ritual», fjerde låt ut i kveldens konsert, burde røske rett i mellomgulvet, men har ikke samme slagkraften som på skive.

Det er et mindre problem med «Cirice», en like pompøs som genial powerballade der slayersk riffing møter det mest følsomme refrenget i Ghost-katalogen. Og til «kardinalens» forsvar er det gitarrunkete instrumentalsporet «Miasma» rimelig døvt – selv ikke en selvbevisst saksofonsolo klarer å gjøre den gøyal.

Pissepause

En akustisk versjon av «Jigolo Har Megiddo» gjør ingen av partene noen tjeneste. Påfølgende «Pro Memoria» er også tynne greier. Denne delen av konserten gjør det tydelig at Ghost har en del rask på sine fire album. Man vil jo ha valuta for pengene, men en tettpakket time er alltid bedre enn to som har altfor mye på hjertet.

Svenskene henter seg igjen etter en unødvendig pissepause. De er klart best når de spiller tungt, og etter alt surret den siste drøye halvtimen er «From the Pinnacle to the Pit» og strålende «Majesty» en kjærkommen kraftsalve. Likevel er det antikrist-rekviemet «Year Zero» noen låter senere, hvor Ghost svir av flammekasterne, som står igjen som høydepunktet.

«Det er jo Melodi Grand Prix-opplegg det her,» sier en svoren fan rett bak VGs utsendte i pausen. Akkurat som med MGP er kveldens kaloribombe av en konsert litt for mye av det gode. Djevelen er i detaljene.