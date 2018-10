RAP-REBELL: Tekashi69, her på scenen i Milano i september i år. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Rapper Tekashi69 dømt til fire års prøvetid for sex med mindreårig

Den 22 år gamle New York-rapperen var allerede løslatt på prøve da han ble avslørt i å ha sex med en mindreårig. Nå har dommen falt.

Publisert: 27.10.18 18:02

Skandaleombruste Daniel Hernandez, Tekashi69 eller 6ix9ine – som han kaller seg, møtte i retten i New York fredag. Der ble han idømt fire års prøvetid og 1000 timers samfunnstjeneste, melder Variety .

Bakgrunnen for dommen er at Tekashi69 i 2015 ble arrestert etter å ha hatt sex med en jente under seksuell lavalder. Den gangen ble han avslørt etter at det dukket opp video av ham i utfoldelse med en 13-åring. Han var selv 18 på det tidspunktet.

Dommen omtales som mild i amerikanske medier. Aktor skal ha bedt om at han måtte sone mellom ett og tre år bak murene. Han skal selv ha vært forberedt på å måtte sone.

Skuddrama

Etter rettsmøtet skal Tekashi69 og en gjeng ha dratt på nattklubb for å feire at han fortsatt er en fri mann. Da skal følge ha havnet i et skuddrama, som endte med at livvakten hans ble skutt. Livvakten havnet på sykehus, men skadene er ikke livstruende, skriver TMZ .

Tekashi69, som i juni opptrådte for første gang på norsk jord – på Sentrum Scene i Oslo, slipper å havne i sexforbryter-registeret, men han har fått rettslig forbud mot å poste eller reposte bilder og annet materiale på nettet som viser barn eller kvinner i voldelige eller seksualiserte settinger. 22-åringen er beryktet for sine gjentatte klammerier med lovens lange arm.

Rapartisten debuterte med låten «Gummo» i fjor og føk opp til femteplass på Billboards Hot 100-liste. Han har over 200 millioner visninger på YouTube. Andre hitlåter er «Billy», «Keke» og «Rondo». «Day 69» debuterte på 14. plass på VG lista i februar i år.