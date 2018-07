MORER SEG SOM «SLASH»: Fredrik Helgesen fra Tromsø storkoste seg som «Slash» på Valle Hovin torsdag. Lisell Torvinten koste seg hun også. Foto: Hallgeir Vagenes

Ble med «Slash» på «Guns N' Roses»-konsert

Publisert: 19.07.18 20:47 Oppdatert: 19.07.18 21:40

MUSIKK 2018-07-19T18:47:54Z

VALLE HOVIN (VG) – Dette er en stor dag. En enormt stor dag. Nå blir det fest.

Det sier Fredrik «Slash» Helgesen og Lisell Torvinten til VG.

De to møttes på «Guns N' Roses»-konserten i Gdansk i Polen i fjor under den første del av «Not In This Lifetime Tour» i Europa.

Mye av grunnen til at de hadde reist dit for å oppleve de store idolene, var nettopp fordi de ikke trodde at det kom til å bli en konsert i Norge med det første.

– Etter at vi fikk vite at det ble en konsert i Norge, har vi gledet oss veldig til vår egen gjenforening her i år. Vi har holdt flittig kontakt på Facebook, sier Lisell som jobbet hardt for å få billetter til konserten.

De ser begge to akkurat ut som de skal på konsert med «Guns N' Roses». Dette var virkelig en anledning de ikke ville gå glipp av.

Slik var det også med mange av de andre 40.000 som hadde funnet veien til den første Norges-konserten med de store idolene siden 1993. Da som nå, var stedet Valle Hovin.

Skulket skolen for å gå på konsert for 25 år siden

– Den konserten var jeg på. Husker godt at jeg til og med skulket skolen den gangen for 25 år siden – og nå er jeg 40. Gleder med stort til denne konserten, sier Ruth Lie-Nielsen.

En annen som også var til stede for 25 år er Martin Sunde som har tatt turen fra Trondheim samen med samboer Iselin Olstad.

– Vi er jo blitt eldre alle sammen siden den gang. Også gutta i «Guns N' Roses». Men musikken, den holder seg like bra. Dette er virkelig en stor happening, sier Martin.

Lene Løvlien minnes konserten i 1993 med stor glede.

– Den gang var jeg bare 14 år – og det var bare så morsomt. Nå vil jeg gjerne oppleve gruppen på nytt, sier Lene Løvlien.

Hun kom sammen med ektemannen Kenneth Løvlien, danske Aron Pedersen og hans datter Mira.

Men tre som ikke opplevde «Guns N' Roses» er kameratene Ingebrigt Hoelsæter (15), Peder Jostad Brandt (16) – og Mattias Vestre (16).

– Musikken er bare fenomenal – og dette er musikk som ikke dør, sier de tre.

Solgte over en million konsertbilletter

For det er ingen tvil om at dette er musikk folk vil ha. I fjor kunne bandet notere seg for over en million solgte billetter til den første delen av «Not In This Lifetime Tour». Noe som gjorde at turneen ble utropt til årets vellykkede. Årets konsert på Valle Hovin er et av 13 stadionshow i Europa

Navnet på turneen har for øvrig sin bakgrunn i svaret Axl Rose i sin ga dan han ble spurt om bandet noen gang kom til å bli gjenforent: «Not in this Lifetime»

Skuffelsen var stor da bandet ikke kom til Norge i fjor – men nå er Guns N' Roses med Axl Rose, Slash, Duff McKagan i spissen på plass i Norge. For øvrig består dagens band av Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rytmegitar), Frank Ferrer (trommer) og Melissa Reese (keyboard).

Bandets historie går helt tilbake til 1985 – og allerede i 1987 kunne Guns N' Roses med platen «Appetite for Destruction» notere seg med den bestselgende amerikanske debuten noensinne, med 30 millioner solgte eksemplarer over hele verden.

Da det i fjor ble kjent at bandet kommer til Norge skrev arrangøren Live Nation blant annet dette i en pressemelding :

«I løpet av det siste tiåret har Guns N 'Roses gjennomført utsolgte show og headlinet festivaler over hele verden, etter den kritikerroste utgivelsen av 2008s RIAA platina-nominerte «Chinese Democracy». Seks studioalbum senere, er Guns N' Roses en av de viktigste og mest innflytelsesrike i musikkhistorien, og fortsetter å sette referansen for liveopptredener for millioner av fans verden over».

