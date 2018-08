NY REKORD: Det var musikkvideoen til sørkoreanske BTS nye singel «Idol» som ble avspilt svimlende 45 millioner ganger det første døgnet og som sikret dem førsteplassen. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Boyband fra Sør-Korea slo Taylor Swift-rekord

Taylor Swifts rekord over antall avspillinger på en YouTube-video det første døgnet ble nylig slått av det sørkoreanske k-popbandet BTS. Hvor mye kan du om k-pop? Prøv VGs k-popquiz.

Tirsdag kunne The Independent melde at guttene i det koreanske k-popbandet BTS har satt ny Youtube-rekord for flest strømninger de første 24 timene på en video.

Det var musikkvideoen til deres nye singel «Idol» som ble avspilt svimlende 45 millioner ganger det første døgnet, som sikret dem førsteplassen.

Slo Taylor Swift

Den gamle rekorden ble satt av Taylor Swift i fjor med 43,2 millioner strømninger på videodebuten for singelen «Look What You Made Me Do».

Rekorden ble gratulert på Twitter av YouTube selv:

Onsdag kveld hadde den ferske musikkvideoen allerede nådd over 105 millioner visninger, fem dager etter publisering forrige fredag.

BTS er bare ett band av en drøss i sin sjanger som har oppnådd stor popularitet også utenfor det asiatiske kontinentet.

