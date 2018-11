PÅ AVSKJEDSTURNE: Elton John på scenen i Madison Square Garden tidligere denne måneden. Neste sommer spiller han etter planen i Bergen. Foto: Andy Kropa / TT NYHETSBYRÅN

Elton John avlyste 30 minutter etter konserten skulle ha begynt - fansen raser

Musikklegenden kansellerte konserten i Orlando en god stund etter at han skulle ha stått på scenen. Grunn: Ørebetennelse.

Publisert: 28.11.18 07:31 Oppdatert: 28.11.18 08:55

– Vi beklager å meddele at på grunn av en ørebetennelse er ikke Elton John i stand til å opptre i kveld.

Slik kom beskjeden til de ventende fans fra konsertstedets Twitter-konto i Orlando tirsdag kveld, samtidig som det ble annonsert fra scenen at Elton John ikke kom til å dukke opp.

Mange fans reagerte negativt på avlysningen, skriver People.com . Mange hadde kommet langveisfra for å se legenden.

– Jeg synes måten du kansellerte på i kveld var ynkelig. Du lot fans betale for parkering, hotell, barnevakter, drikke, merchandise, for så å sitte å vente 25 minutter etter at konserten egentlig skulle ha startet. Ynkelig, skriver en konsertgjenger.

– Kunne vi ikke ha fått beskjed før vi kom inn, spiste og satte oss ned i arenaen, skriver en annen.

Elton John er for tiden på sin avskjedsturné, en runde som vil ta han til Bergen 4. Juni neste år. Konserten i Tampa i kveld er også utsatt.

70-åringen er kjent for sine divatakter, og det har etterhvert blitt noen historier i så måte. I fjor skjelte han ut fans som han selv hadde bedt opp på scenen, etter at én av dem tok på ham, ifølge The Guardian.

Divataktene kom også greit til syne i dokumentaren «Tantrums and Tiaras» i 1996, da han lot partneren David Furnish være med med et kamera på slep.