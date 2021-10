RETT I SENG: – Jon Bon Jovi har det bra, men kommer ikke til å spille på konserten og han går rett i seng, opplyste talspersonen til publikum i salen i Miami lørdag. Dette bildet er fra en konsert i juni i år.

Rockere testet positivt for covid-19

Både Jon Bon Jovi og Bryan Adams har måttet trekke seg fra konserter etter å ha testet positivt for covid-19 i helgen.

Publisert: Nå nettopp

Begge to var pålagt å ta hurtigtester før de gikk på scenen.

ArtistenJon Bon Jovi har trukket seg fra konserten «Runaway with JBJ» som skulle gå fra 29.–31. oktober, skriver Deadline.

En representant for Bon Jovi uttalte til bransjebladet Variety at musikeren er fullvaksinert og i ok form. Men publikum fikk først beskjed om at Bon Jovi selv ikke kunne delta på konserten fra scenen like før start, skriver 7 News Miami.

SYMPTOMFRI: Bryan Adams er fullvaksinert og symptomfri, opplyser en talsperson etter det ble kjent at artisten likevel testet positivt for covid-19 lørdag. Bildet er fra en konsert i 2017.

– Joe har det bra, men kommer ikke til å spille på konserten og han går rett i seng, opplyste talspersonen til publikum i salen.

Bryan Adams som skulle spille i Tina Turners Rock and Roll Hall of Fame-seremoni 30. oktober måtte også avlyse på grunn av coronasmitte. også han skal være fullvaksinert og symptomfri, opplyser en talsperson for artisten til Yahoo.

Countryartisten Keith Urban hoppet inn som erstatning for Adams i hyllingen av Turner. Tina Turner var ikke selv til stede under konserten.