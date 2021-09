ANSTRENGT: Jamie Spears og Britney Spears har kranglet i retten i årevis.

Uttalelse fra Britneys far: − Retten gjorde feil

Retten har kastet Jamie Spears (68) som verge for datteren (39). Nå kommer det tydelig frem hva han mener om det.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Jamie Spears hadde selv søkt om å få fratre som formynder for datteren, et krav Britney og hennes støttespillere har jobbet i lang tid. Likevel er han mektig misfornøyd med saken sånn den står etter onsdagens høring.

I en skriftlig uttalelse på vegne av sin klient Jamie Spears, sier advokat Vivian Thoreen at Britneys far «elsker sin datter betingelsesløst».

Variety gjengir hele uttalelsen, der det hevdes at Jamie Spears i 13 år har handlet i Britneys beste interesse.

«Dette faktum gjør utfallet av gårsdagens høring desto mer skuffende. Helt ærlig talt er dette et tap for Britney», står det i kunngjøringen.

«Med all respekt, retten gjorde feil ved å suspendere Jamie Spears og sette en fremmed til å styre Britneys formue», heter det videre.

Natt til torsdag norsk tid fastslo dommer Brenda Penny at Jamie Spears midlertidig skal erstattes av en regnskapsfører Britney og hennes advokat, Mathew Rosengart, har foreslått. Ny høring er satt til 12. november.

Jamie Spears og hans advokat setter spørsmålstegn ved at retten har valgt å fortsette vergemålet med en annen ved roret, til tross for Britneys ønske om å slippe helt fri.

Samtidig har Britneys far fra flere hold blitt anklaget for å forsøke å hindre en etterfølger i å gå ham etter i sømmene.

I uttalelsen fra faren pekes det på at Britney etter kollapsen i 2008 frivillig lot faren overta ansvaret.

«Alle som har forsøkt å hjelpe et familiemedlem med psykiske problemer, vet hvor mye arbeid og daglige bekymringer som følger med», står det.

Det opplyses også at det har vært veldig vanskelig for Jamie Spears ikke å kommentere «alle falske, spekulative og grunnløse beskyldninger fra enkelte i offentligheten, mediene – og i det siste også fra Britney egen advokat».

I den skriftlige uttalelsen fra pappa Spears presiseres det at han på tross av suspensjonen også i fremtiden vil fortsette å engasjere seg for Britneys velbefinnende.

«Han er i god tro om at han skal få gjøre det», står det.

Dommeren sa i sin begrunnelse at det å suspendere Britneys far, er det beste for popstjernen.

– Situasjonen er uutholdelig sånn den er nå, konkluderte hun.

Jamie Spears’ advokat sto på sitt og sa at det ikke var grunnlag for å suspendere hennes klient, som selv har søkt om å avtre.

«Herr Spears har stått i lojal og trofast tjeneste. Han har gjort en upåklagelig jobb», lyder det fra hans advokat.