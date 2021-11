ALBUMKLAR: – Jeg kom fra USA for noen dager siden. Det føltes veldig bra å stå på scenen igjen, det var svært etterlengtet, sier Alan Walker som i dag gir ut sitt andre album, «World of Walker». Lørdag spiller han en sjelden Norgeskonsert under Jugendfest i Ålesund.

Alan Walker svir av millioner på luksusbiler

Norges internasjonale DJ- og produsentess Alan Walker (24) er ikke fremmed for å investere i kryptokunst slik bysbarnet Kygo har gjort, men foreløpig bruker han mest penger på biler – og kolleger.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Walker, som i dag er ute med sitt andre album, «World of Walker», benyttet nemlig ikke pandemien til å be om penger for konserttørken i 2020. I stedet satte han av fem millioner kroner fra sin egen konto til kolleger som slet verre enn han selv.

– Jeg tenkte at det var en ganske fin måte å gi tilbake noe til ulike kolleger, både artister og crewet rundt disse, som ble påvirket ganske hardt av pandemien. At det var andre som trengte det mer enn meg.

– For det er ingen tvil om at det har kommet inn mye penger de siste årene, og noe du har brukt pengene på, er sportsbiler?

– Ja, jeg brenner litt for bil. Det er en interesse som har kommet gradvis opp gjennom årene, sier Walker der han sitter under et maleri av seg selv i konsertsituasjon på manager Gunnar Greves sjefskontor.

For en drøy uke siden ble han avbildet i Bergens Tidende med en bilpark på fire Audier og en Lamborghini til en samlet verdi av flere millioner kroner, og bilentusiasten har allerede vært innom Porsche og Ferrari i løpet av sitt korte voksenliv.

– Du er ikke redd for å bli kritisert for å bruke så mye penger på dyre biler?

– Jeg mener vel at når du har muligheten, så har du lov til å bruke dine ressurser slik du vil, svarer Walker som har opparbeidet seg rikelig med ressurser de siste fem årene der det samlede overskudd har passert 100 millioner.

På kontorveggen henger også fem krypto-lignende disker som er hentet rett ut av Alan Walkers gaming-inspirerte univers. Det er et univers som han har skapt med Kristian Berg og som spiller en sentral rolle i Walkers karriere og brukes gjennomgående i videoene hans.

TROFÉROM: Manager Gunnar Greve kontor er også et rom for trofeer, deriblant Alan Walkers tre strake MTV-seire som beste norske artist.

– Han er helt fantastisk. Han har bygget seg opp en slags formening om hvordan Walker-universet skal være, og så skaper vi et musikkvideo-univers basert på hans ideer, sier Walker som nikker når vi antyder at konseptet er sterkt gaming-inspirert.

– Og cinematisk slik at det skal bli interessant for den som ser på – at det er kvalitetsproduksjon og at alt er gjennomtenkt. Vi bruker mye av det samme innholdet på scenen, på skjermene bak, og vi kommer ikke til å slutte med dette, men utvikle det videre i de neste prosjektene, sier han.

Slik skaper Alan Walker en trofast fanskare – walkers som han kaller dem. Disse har også vært med å utforme coverkunsten på «World of Walker».

– Jeg fikk inn 15.000 innspill fra walkers via nettsiden vår der vi ba dem om å sende inn et bilde med ansiktsmaske eller hettegenser. Da har vi tatt disse bildene og skapt omslaget på coveret. Responsen var ganske kul, men vi kunne jo ikke bruke alt. Da hadde det blitt så smått at det ikke ville hatt noen hensikt, sier Walker.

– Apropos ansiktsmaske; det var ditt varemerke lenge før pandemien. Hvordan føles det å være en pioner på området?

– Hehe, det føles jo ganske bra at det å gå med maske er blitt mer normalisert, men det var jo en selvfølge under pandemien at alle måtte gå med maske. Jeg så ikke akkurat den komme, pandemien altså, det var ingen baktanker knyttet til det!

KRYPTOKUNST: Innholdet i disse diskene er sentrale i Alan Walker-universet.

Alan Walker er nettopp kommet hjem fra konserter i USA og kaller det «svært etterlengtet» å endelig stå foran et publikum igjen. Og hjemme betyr avkobling.

– Koble av for meg er egentlig å komme hjem og være sammen med familie og venner. Spille Playstation i mange timer og bare glemme at du akkurat har kommet hjem fra en veldig hektisk turné. Da er du helt ute av den boblen igjen, og alt er fint.

– Lever du ut drømmen?

– Ja, jeg synes det er ganske artig at hobbyen som jeg startet med hjemme på gutterommet i Bergen har utviklet seg til en karriere som også gjør at jeg kan reise rundt i verden og drive med musikk som får både meg og publikum til å føle seg bra.

– Hvor mange dager blir det hjemme i Bergen i 2022?

– Nei, si det ... Jeg kommer nok til å holde av noen uker her og der i løpet av året. Som oftest blir det rundt bursdager og i juleperioden at jeg holder av for familie. Ellers satser jeg stort sett på å holde konserter og reise rundt, sier Walker.

Ifølge sosiale medier er hans mangeårige kjæreste Viivi Niemi ofte med.

– Du har bolig i Bergen, men ikke blitt samboer ennå?

– Du kan jo nesten regne det som det, meg og madammen!

PAR I BERGEN: Alan Walker og Viivi Niemi, her under Spellemannprisen 2018.

– Du har masse walkers, men har du stalkers også?

– Ja, jeg har nok det. Noen kan være ganske plagsomme på Instagram og sånt, men egentlig ikke så mye at det er merkbart, sier Walker mens blikket glir opp på veggens kryptokunst igjen.

Om han selv kunne tenke seg å investere i kryptokunst, slik Fana-kollegaen Kygo har gjort?

– Jeg kunne ha kastet meg på bølgen og investert i NFT som er veldig populært om dagen, men jeg har ikke satt meg helt inn i det og føler meg ikke helt klar for det ennå. Men det kan komme.