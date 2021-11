Madrugada klar for giga-konsert

SATSER STORT: Sivert Høyem og Madrugada er klar for å rocke 45.000 grekere i september neste år. Her er de i aksjon i Oslo Spektrum under gjenforeningsturneen i 2019. Mange trodde det var slutten for bandet da gitarist Robert Burås døde i 2007, men slik ble det heldigvis ikke.