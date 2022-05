BLE DREPT: Nils Kurt Erik Einar Grönberg, kjent under kunstnernavnet Einár.

Person mistenkt i forbindelse med drapet på rapperen Einár

Den 19 år gamle artisten ble skutt og drept i oktober.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Sveriges Radio melder at én person er mistenkt for medvirkning til drapet på den svenske rapperen Einár.

Statsadvokat Marina Chirkova sier til svenske P3 Krim at hun ikke vil kommentere konkret hva personen er mistenkt for.

Hun sier også at bevisene foreløpig er for svake til at personen kan varetektsfengsles.

Verken kjønn eller alder på mistenkte er oppgitt foreløpig.

Aftonbladet skriver at mordet anses å være oppklart internt i politiet – i den forstand at man mener å vite hva som skjedde, hvem som har bestilt drapet og hvem som utførte det.

Samtidig mangler avgjørende bevis for å løse saken juridisk, som mordvåpenet og en telefon som ble brukt for å filme rapperen etter ugjerningen.