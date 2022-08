VECNAELSE: Jamie Bower er ikke bare omnipotent på «Stranger Things». Han kan også synge. Her i et litt mørkere øyeblikk.

Ukens låter uke 32/22: M.I.A., First Aid Kit... og Vecna?

Ja, eller ikke Vecna som i karakteren da. Men skuespilleren. I tillegg til blant annet japansk bråk for hele familien og en skuffende lite super sak fra Nicki Minaj. Her noen aktuelle låter til helgen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

M.I.A. - «Popular»

Mathangi Arulpragasam har bedrevet aktiv lefling med kristen symbolikk de siste månedene, blant annet på Primavera Sound Festival. Hva det egentlig innebærer er sedvanlig uklart. Instagramposten som annonserer «Popular» gjør det ikke tydeligere, men er muligens komisk genial. Selve den Duplo og Boaz van de Beats-produserte låten er mer komisk enn genial, men har likevel et banglahook i alle fall denne hjernen sliter med å gi slipp på.

Boris - «Cramper»

Javisst, japanerne har gitt ut «Heavy Rocks» to ganger tidligere. Nei, det er ikke det samme albumet denne gangen heller. Vi snakker vitterlig om en trio som også har brukt den perfekte albumtittelen «New Album» (2011). «Cramper» er blant låtene på årets «Heavy Rocks» nesten hele familien kan samle seg rundt. Siden den benytter fengende grep som intro, vers og refreng, og holder seg langt borte fra skronkesaksofon. Uten at noen vrangskaller trenger å dra «Altså NÅ har eksperimentell metalrock blitt for kommersielt dere»-kortet.

Jamie Bower - «I Am»

Mannen bak Henry Creel/One/Vecna i «Stranger Things» har - passende nok - nylig gjort en tolkning av «God’s Gonna Cut You Down». Denne egenskrevne vekkelsesprekenen kler hans mørke bariton enda bedre. Årets mest ikoniske stemme legger seg i midten av den hellige treenigheten Cash, Cave og General Forsamling med en helt egen liturgi. Se for øvrig videoen som nærmer seg Årabrot i sterktroende parafrasering. Noe teatralsk i framføringen? Det skulle da bare mangle.

SYDENDRESS: Johanna og Klara Söderberg fikk ikke tatt så mange bilder i ferien, men det var i det minste fint vær.

First Aid Kit - «Out of My Head»

Apropos «Stranger Things». Søstrene Söderberg har hatt mye mer trykk på sin «Running Up That Hill»-cover (2018) enn den årsferske tolkningen av «Boys of Summer» i, eh, sommer. Dette er ikke en tolkning av Tone Damlis «Stuck in My Head» (2012) for de som trodde det. Vektbalansert popamerikana med åttitallstrioler i bassen mot et forsøksvis intenst frihetsrefreng har dessverre fungert mye bedre for svenskene før. Perfekt og ikke minst enormt wall of sound-mektig framført. Likevel har sjelden en låttittel vært mer riktig.

Okay Kaya - «Spinal Tap»

Teksten nikker til Nappy Brown og Ray Charles, tittelen til tidenes parodi på musikkbransjen. Låten er derimot et snublende deilig drømmesurr som virker å låne lyder fra Jimmy Fallons «classroom instruments». Kaya Wilkins leder sånn sett fremdeles an i det litt kompliserte landskapet der «bedøvende» betyr hypnotisk, ikke narkotisk.

https://open.spotify.com/track/4sKEEaJdIlz9M5OOD63gEe?si=e0276e0ed1e24a9f

Nicki Minaj - «Super Freaky Girl»

Og DER ble Onika Tanya Maraj-Petty den 30. (rundt regnet) rapperen som sampler Rick James-låten «Super Freak». Mest kjent fra M. C. Hammer, som vel aldri fikk virkelig en «Can’t Touch This»-revival i det verste coronaberøringsforbudet. Dr. Luke er tilbake som Minaj-produsent i noe som virker å være snekret sammen rundt premisset «vi bruker noe kjent, så ordner TikTok resten». Utover det er ikke «Super Freaky Girl» er ikke en gang den første Minaj-låten til å hete noe med «Super».

SUPERFREAK: Nicki Minaj gjør det altfor enkelt på høstens første singel.

Yeah Yeah Yeahs - «Burning»

Karen O (og hva nå de to andre heter igjen) har angivelig også imponert på festivalscenene på blant annet kontinentet denne sommeren. Trioens første musikk på nesten ti år framstår som et hissigere Portishead som forsøker å lage en (refusert) James Bond-låt med PJ Harvey som tekstforfatter. Samt volumet skrudd opp på undergangsangsten. En mye mer reell følelse i disse tider enn det burde være.

Tones and I - «Charlie»

Nei, danseapekatten Toni Watson parafraserer ikke «Apocalypse Now». Dette er en hyllest til hunden hennes. Med mer enn et lite Sister Sledge-nikk i riffet. Sånn sett er følelsen -viben - av «Charlie» bedre enn «Charlie» i seg selv. Når man har over to milliarder streams av én låt har vel ikke det så mye å si.

Spielbergs - «The New Year’s Resolution»

Oslobaserte Spielbergs fortsetteer å begeistre med hvor mye lyd tre mennesker kan lage om de bare er påskrudd nok. Deres femte og siste singel før andrealbumet «Vestli» lander neste fredag er oppløftet frihetsrock som mer enn antyder det samme nittitallet som Yeah Yeah Yeahs strekker seg mot. Bare med eksistensiell glede i stedet for tilsvarende angst.