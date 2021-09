ARTIST: Paulin Voss er sanger, låtskriver og cellist.

Hun sikret Norge finaleplass i internasjonal «Lennon-konkurranse»

Paulin Voss (50) er plukket ut til topp 10 blant 1600 innsendte bidrag i International Song For Kindness Contest i Liverpool.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

9. oktober skal hun opptre foran en jury på legendariske The Cavern Club, mest kjent for å ha gjort Beatles berømte.

– Jeg trenger ikke vinne, for jeg føler allerede at jeg har gjort det, sier Voss til VG.

Artister og låtskrivere fra 18 land har sendt inn låter til The Liverpool International Song For Kindness-konkurransen, som ble lansert i fjor. Tiltaket er til minne om John Lennon, som ville fylt 80 år i fjor om han hadde vært i live.

Målet er å sette fokus på psykisk helse hos musikere i en tid som har tæret spesielt hardt på industrien.

Irske The Independent skriver om jakten på en ny «global anthem» etter Lennons «Imagine», og at ordførerne i Liverpool og New York skal utrope vinneren i finalen, på det som også er Lennons fødselsdag.

Ble overrasket

– Konkurransen skal skape positivitet for en bransje som har hatt det utrolig vanskelig i snart to år, sier Voss.

Hun har bakgrunn som klassisk cellist og har deltatt som både sanger og cellist på mer enn 90 norske og utenlandske plateinnspillinger. Selv har hun gitt ut fire egne album.

Voss hadde nesten glemt at hun hadde sendt inn låten sin, «The River», da hun tidligere i år fikk vite at hun var med i semifinalen, altså Topp 50. Sent mandag kveld fikk hun vite at hun nå er på Topp 10 og har finaleplass.

– Da jeg fikk meldingen, ble jeg litt gira, ja. Jeg følte meg nesten som en 14-åring. De skal fly meg inn til England for finalen – jeg, som ikke har hatt luft under vingene eller vært i utlandet på lenge, ler hun.

LANG KARRIERE: Paulin Voss har vært artist i snart 30 år.

Det er veldedighetsorganisasjonen TUFF.EARTH, The Unity of Faith Foundation, som står bak konkurransen, med støttespillere som blant annet Paul McCartney-skolen Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA).

Sang til datteren

Voss forteller at hun satt og tvinnet tomler da hun via en nettportal for musikere fikk nyss om konkurransen.

– «The River», som jeg synger sammen med artist Vibeke Saugestad og min søster Djamila Skoglund-Voss, er med på mitt nyeste album. Jeg synes tekstens budskap passer. Sangen er skrevet til min datter og handler om godhet og kjærlighet, og ønsket om å beskytte dine barn gjennom livet, sier Voss.

50-åringen håper å få ta med seg både søsteren sin og datteren på 17 år til finaleopptredenen. Saugestad har base i USA og får ikke deltatt.

– Det er nok ingen penger for meg i dette, men det er fantastisk å være med og støtte en god sak – og skape engasjement og glede. Jeg føler meg beæret. I tillegg er det en anerkjennelse for meg som låtskriver, sier Voss.

MOR OG DATTER: Paulin Voss, her med datteren Veronica, som er med i «The River»-musikkvideoen.

Håper på orkesterhjelp

Konkurransen lover bred markedsføring og ny innspilling av låten til den som står igjen som vinner. Sangen skal mikses og mastres i The Motor Museum av Daniel Xander fra Music R3volution.

– Egentlig er jeg fornøyd med den versjonen jeg har spilt inn selv, men skulle jeg vinne, så kan man sikkert gjøre det på nytt. Kanskje med kammerorkester? Jeg sier jo ikke nei til det, humrer Voss.

– Men jeg tenker ikke på det før det eventuelt blir aktuelt.

Hun er ikke nervøs.

– Nei, jeg bare gleder meg til å fremføre låten. Kanskje kommer nervene når jeg står foran juryen, sier Voss, som bor i Drøbak.

Hun har 50 prosent stilling i Frogn Kulturskole, noe hun sier har vært redningen under pandemien. Artisten og låtskriveren er for øvrig halvt svensk og halvt tysk, men har bodd i Norge siden hun var syv.

– Jeg er norsk. Snart skal jeg sørge for at jeg er det på papiret også, sier hun og smiler.