DØDE: Mac Miller, her avbildet i 2016.

Ga Mac Miller dødelig dop, fikk nesten 11 år fengsel

En av de tre narkotikaselgerne som er tiltalt etter rapperen Mac Millers død fikk mandag dom på ti år og 11 måneder fengsel.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det melder flere amerikanske medier, blant dem Rolling Stone og TMZ.

Malcolm James McCormick, kjent under artistnavnet Mac Miller, ble funnet død i sitt hjem 7. september 2018. Obduksjonsrapporten konkluderte med overdose av miksen fentanyl, kokain og alkohol.

Miller var godt kjent som artist. Kjendisstatusen skjøt fart etter at han var i et forhold med popstjernen Ariana Grande fra 2016 til våren før han døde.

Han var åpen om sine avhengighetsproblemer. Mac Miller ble 26 år.

PAR: Mac Miller og Ariana Grande, her på fotballkamp høsten 2016.

Mandag mottok selgeren Ryan Michael Reavis (39) dom ved en føderal domstol i Los Angeles, for å ha figurert som mellommann og levert de fentanyl-tilsatte oksykodon-pillene som til slutt havnet hos Mac Miller og medvirket til hans bortgang.

Reavis sier han ikke hadde anelse om at pillene var tilsatt fentanyl, et sterkt opioid som ofte forårsaker overdoser og dødsfall.

Han har også hevdet at han ikke visste det var piller fra ham som tok livet av Mac Miller, før han ble arrestert i september 2019.

Han ba selv om å få slippe med fem års fengsel. Aktoratet ba om 12 og et halvt.

Mamma: – Gikk i svart

Dommen ble kunngjort først etter at aktoratet leste høyt et brev fra Mac Millers mamma, Karen Meyers.

«Livet mitt gikk i svart i det øyeblikket Malcolm forlot sin verden. Malcolm var min person, mer enn en sønn. Vi hadde et bånd og slektskap som var dypt og spesielt og uerstattelig. Vi snakket nesten hver dag om alt – livet hans, planene, musikken, drømmene hans», het det fra den sørgende moren.

«Han ville aldri tatt en pille med fentanyl med vilje, aldri. Han ønsket å leve og var spent på fremtiden. Hullet i hjertet mitt vil alltid være der», skrev hun videre.

DØMT: Ryan Michael Reavis.

Reavis selv sa i retten at dette ikke var en «vanlig» narkotikasak, og begrunnet det med at noen – altså Mac Miller – mistet livet.

– En familie kommer aldri til å få sønnen sin tilbake. Familien min ville blitt ødelagt hvis det var meg. De ville aldri fått det bra, aldri virkelig kommet over det. Jeg tenker på det hele tiden. Og jeg vet at uansett hva som skjer i dag, så er jeg den heldige fordi familien min er her og jeg er her og jeg kommer til å være sammen med dem igjen. Jeg føler meg forferdelig. Dette er ikke den jeg er, sa Reavis før dommen falt.

Våpen og vekter

Ifølge aktoratet var Reavis i besittelse av tre våpen da han ble arrestert. Han skal også ha hatt digitale vekter med rester av heroin og amfetamin.

Aktoratet viste også til en tekstmelding de mente beviste at Reavis fortsatt solgte piller nesten ett år etter Mac Millers død, og at han var klar over at fentanyl i dem var en problemstilling.

I tillegg til fengselsstraffen ble Reavis også dømt til å doptestes i tre år etter løslatelse når den tid kommer.

Saken mot Cameron James Pettit (30), som skal ha levert pillene til Mac Miller, har fortsatt ikke vært oppe for retten.

Den siste av de tre tiltalte, Stephen Andrew Walter (48), har ifølge Rolling Stone inngått et forlik som inkluderer 17 års fengsel. Han skal ha innrømmet å ha gitt pillene til Reavis. TMZ skriver at han ikke har fått en offisiell dom ennå.