POPSTJERNE: Selena Gomez, artist og skuespiller, her på Critics Choice Awards i Los Angeles i mars.

Selena Gomez: − Ikke vært på nettet på fire og et halvt år

Selena Gomez (29) sier hun har fått et nytt liv etter at hun kuttet ut internett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den verdensberømte sangeren og skuespilleren letter denne uken på sløret i et intervju med ABCs «Good Morning America». Der forteller Gomez hvordan hun har tok grep for å få det bedre med seg selv.

– Jeg har ikke vært på nettet på fire og et halvt år, forteller hun til TV-reporter Juju Chang.

– Det har forandret livet mitt fullstendig. Jeg er lykkeligere, jeg er mer til stede, jeg forholder meg bedre til andre mennesker – og det får meg til å føle meg normal, sier Gomez.

– Om jeg er kjent for noe som helst, så håper jeg det er for måten jeg bryr meg om andre mennesker på, legger hun til.

Gomez sier at hun forstår hvor stor makt nettet har, og at det «på mange måter har gjort underverker for verden».

– Men selv får jeg de nyhetene som er viktige for meg, gjennom menneskene i livet mitt.

STOR FØLGERSKARE: Selena Gomez’ Instagram.

Når 29-åringen sier at hun har styrt unna nettet i flere år, så betyr det ikke at hun ikke har vært synlig der. Det legges jevnlig ut bilder på Instagram-kontoen hennes, der hun har over 310 millioner følgere. Gomez hadde lenge verdensrekorden over antall følgere på plattformen.

Også de nær 66 millioner følgerne på Twitter får jevnlig livstegn fra stjernen. I tillegg legges det ut hyppig videoer på TikTok, der 38 millioner følgere «abonnerer» på oppdateringer.

Gomez utdyper ikke hva hun legger i at hun «ikke har vært på nettet», men det er fra før ingen hemmelighet at hun har sett seg lei på stygge kommentarer og annen hets i sosiale medier. For ganske nøyaktig fire år siden gikk hun ut og tok et kraftig oppgjør med det.

Kort tid senere gikk hun offentlig ut og sa at hun ikke lenger hadde passordet til sin egen Instagram.

Om det er hun selv eller andre som legger ut innhold, sier hun ikke noe om. Men på TikTok publiseres det ofte humoristiske selfievideoer som denne:

Uansett bruker Gomez selv nettet som en plattform når hun nå engasjerer seg i arbeidet med å fremme psykisk helse.

Moren hennes, produsent Mandy Teefey, er også med på TV-intervjuet. Sammen med Daniella Pierson utgjør de en trio som gjennom nysatsingen Wondermind skal hjelpe andre.

– Jeg ønsker virkelig at folk skal bli forstått, sett og hørt, sier Gomez, som selv har vært åpen om at hun i perioder sliter psykisk og blant annet har bipolar lidelse.

– Det er OK og ikke være OK, sier Gomez.