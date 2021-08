IKONISK: Omslaget til Nirvanas album Nevermind fra 1991.

Krever millioner for albumcover: − Som en sexarbeider

30 år etter at han som spedbarn svømte etter dollarseddelen på «Nevermind», er Spencer Elden ute etter millioner fra grungestjernene i Nirvana.

Mannen som ble avbildet på albumcoveret, har stevnet tidligere bandmedlemmer og andre med et samlet erstatningskrav på 2,5 millioner dollar – nær 23 millioner kroner.

I søksmålet hevder Spencer Elden (30) at hans navn og identitet for alltid er forbundet med den kommersielle, seksuelle utnyttelsen han erfarte som mindreårig.

Albumet fra 1991 har solgt 30 millioner eksemplarer og omslaget er ikonisk: En naken baby under vann, mens en dollarseddel festet til en fiskekrok flyter foran ham.

«Nevermind» med megahiten «Smells Like Teen Spirit» ble det store gjennombruddet til grungerockerne fra den amerikanske delstaten Washington.

På albumcoveret er Spencer Eldens lille penis synlig.

Nirvana Nirvana ble dannet av vokalisten og gitaristen Kurt Cobain og bassisten Krist Novoselic i 1987. Trommeslageren Dave Grohl ble med i bandet i 1990. Nirvana er et av grungebandene fra Seattle i delstaten Washington. «Grunge» viser til den grumsete gitarlyden som flere av disse gruppene ble kjent for. Bandet ga ut tre studioalbum: Bleach (1989), Nevermind (1991) og In Utero (1993). Samlet skal bandet ha solgt 75 millioner plateeksemplarer. Nirvana ble oppløst i 1994, etter Kurt Cobains død. Vis mer

Fotograf Kirk Weddle tok bildene av gutten i et svømmebasseng i Pasadena. Blant 30–40 eksponeringer valgte Nirvanas vokalist Kurt Cobain bildet som ble brukt på coveret.

– Som en sexarbeider

Advokat Robert Y. Lewis gir i stevningen til den føderale domstolen i Los Angeles uttrykk for at bildet er av barnepornografisk karakter og lovstridig:

– Cobain valgte bildet som viser Spencer – som en sexarbeider – gripe etter en dollarseddel som dingler fra en fiskekrok foran hans nakne kropp, med penis tydelig fremhevet, siterer bransjebladet Variety fra rettsdokumentene.

Advokat Lewis mener at de saksøkte utnyttet et sjokkerende, barnepornografisk fotografi til å fremme seg selv og sin musikk, på guttens bekostning.

Han mener musikkindustrien bruker albumcover der barn poserer seksuelt provoserende for å skaffe seg oppmerksomhet og drive salget til værs.

Bandmedlemmer tause

Spencer Elden krever 150.000 dollar – vel 1,3 millioner kroner – fra hver av 17 saksøkte.

Blant dem er de gjenlevende Nirvana-medlemmene Dave Grohl og Krist Novoselic og den avdøde vokalisten Kurt Cobains kone Courtney Love.

Også Guy Oseary og Heather Parry, som styrer dødsboet etter Cobain, fotograf Kirk Weddle, art director Robert Fisher og flere plateselskaper er stevnet for retten.

Representanter for Grohl, Novoselic og Cobain har foreløpig ikke kommentert søksmålet, ifølge Billboard.

Advokat Lewis skriver at Eldens foreldre aldri har signert en avtale som ga Nirvana lov til å bruke bildet av deres fire måneder gamle, nakne sønn på albumcoveret.

Foreldrene fikk 200 dollar

Guttens far Rick fortalte National Public Radio (NPR) i 2008 at de fikk 200 dollar for fotoseansen for 30 år siden. Fotografen var en venn av familien.

Stevningen siterer Michael Azerrads Nirvana-biografi, der det heter at plateselskapet DGC opprinnelig ville bruke et annet bilde på coveret av bandets andre album.

Cobain sa angivelig at eneste endringen han ville overveie, var å dekke barnets penis med et klistremerke der det skulle stå: «Hvis du er støtt av dette, må du være skap-pedofil».

Spencer Elden har ifølge Variety gjenskapt fotografiet flere ganger, da «Nevermind» fylte 10, 17, 20 og 25 år – men alltid med badebukse på da han hoppet i bassenget.

Han har i disse sammenhenger uttrykt blandede følelser om sin berømmelse og hvorvidt han var blitt utnyttet, men har aldri beskrevet bildet som pornografisk.

30-åringen har aldri mottatt honorar for albumcoveret.

«Nevermind» tatovert på brystet

Tre måneder etter at bildet var tatt, så foreldrene sin nakne sønn på en gigantisk plakat av «Nevermind»- coveret på Sunset Boulevard i Los Angeles.

– To måneder senere sendte Geffen Records ett år gamle Spencer Elden et platina-album og en teddybjørn, heter det i NPR-artikkelen.

Spencer Elden fortalte nyhetsmagasinet Time for fem år siden at han forstår at konseptet for albumcoveret er genialt og at han selv har Nevermind-emblemet tatovert på brystet.

Men han vedgikk at tanken på hvor mye penger som var involvert, kunne opprøre ham.

– Når jeg går på baseballkamp og tenker at alle som er til stede, antagelig har sett min lille baby-penis, føler jeg at mine menneskerettigheter dels er opphevet.