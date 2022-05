STAS: Taylor Swift på avgangsseremonien til New York University på Yankee Stadium onsdag.

Nå kan Taylor Swift kalle seg «doktor»

Popartist Taylor Swift (32) var stolt som en hane da hun torsdag ble utnevnt til æresdoktor på Universitetet i New York.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Tusen takk til NYU som har gjort meg til doktor, i hvert fall på papiret, sa en opprømt Swift i takketalen.

Hun fleipet videre – ifølge Fox News – om at folk likevel ikke må belage seg på akutthjelp fra henne om en medisinsk krise skulle oppstå.

Grunnlaget for hederen er suksessen Swift har oppnådd som musiker. Æresdoktoratet er en utmerkelse innen det Universitetet beskriver som «Fine Art».

Swift forklarte til den store forsamlingen på universitetets avgangsseremoni at det er første gang hun bærer kappe og studentlue, i og med at hun selv hadde hjemmeskole som videregåendeelev. Noen universitetsutdannelse har hun ikke.

FORNØYD: Taylor Swift poserer med studenthabitten.

Swift har solgt over 200 millioner plater verden over og kan skilte med den ene rekorden og meritten etter den andre. Popdronningen hadde gode råd på lager til de «ekte» universitetsstudentene.

– Livet kan være tungt, særlig hvis man forsøker å bære alt på én gang. Man kan bære på nag – og alle eksens oppdateringer. Bestem dere for hva som er deres og la alt annet fordufte.

Ikke minst oppfordret stjernen til ikke å tenke så mye på hva som er «kleint».

– Lær å leve med kleint. Uansett hvor hardt dere prøver å unngå alt som er kleint, så kommer dere uansett til å se tilbake på livene deres og kjenne på nettopp klein-følelsen, sa 32-åringen leende.

HYLLEST: Taylor Swift slo gjennom som 17-åring og har selv aldri studert ved noe universitet.

Swift snakket også om press på å være perfekt, og at hun tidligere i karrieren ble skremt med såkalt «cancel culture», som kan oversettes med «utestengingskultur» eller «utfrysingskultur».

Noe godt norsk ord finnes ikke for «cancel culture», som den siste tiden er blitt et innarbeidet begrep.

– Det handlet i hovedsak om at det å gjøre feil var det samme som å ende i fiasko, og at man med det ville ødelegge enhver mulighet for å bli lykkelig å leve et verdifullt liv. Men det er ikke min erfaring, forklarte sangeren.

Selv mener Swift at smellene hun selv har gått på, tvert imot har resultert i noe av det beste i livet.

– Jeg vet det kan være overveldende å prøve å finne ut hvem man er – og til hvilken tid. Hvem du er nå, og hva du skal gjøre for å komme dit du vil. Jeg har gode nyheter: Det er helt opp til deg. Men jeg har også noen veldig skremmende nyheter: Det er helt opp til deg, sa Swift spøkefullt, ifølge Universitetets egen Twitter-rapportering.