KJEMPER FOR MUSIKKEN SIN: Åge Aleksandersen, i bakgrunnen i 2021 og med Terje Tysland (t.v.) i 1985. Til høyre: Hans Rotmo i 1985.

Truer med søksmål om trønderrock

Det har allerede vært en årelang kamp om platene som gjorde stjerner av Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Hans Rotmo. Nå har plateselskapet som mener å ha rettighetene sendt varsel om søksmål.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Varselet er sendt til vederlagsforeningen Gramo, som samler inn penger til utøvende kunstnere og produsenter når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig fremført.

– Vi har mottatt varsel om et søksmål fra Warner Music, bekrefter Lars Bakketun, daglig leder i Gramo.

– Det er under behandling, så jeg kan ikke kommentere innholdet i det.

Warners daglige leder Leif O. Ribe ønsker ikke å uttale seg om søksmålvarselet nå.

Varselet bekreftes imidlertid av Warners advokat Steffen​ Asmundsson, partner i CMS Kluge Advokatfirma.

– Warner mener at Gramo ikke fulgte sine egne saksbehandlingsregler da de behandlet klagen i denne saken. Spørsmålet om saksbehandling vil ha betydning også for lignende saker i fremtiden, skriver han i en epost til VG.

1993-konkurs sentral

I oktober vedtok Gramo i en tvistesak at plateselskapet Warner ikke hadde såkalte produsentrettigheter til musikken Aleksandersen, Tysland og Rotmo ga ut tidlig på åttitallet via Norsk Plateselskap AS, som de tre artistene eide sammen.

Blant utgivelsene var Aleksandersens dobbeltalbum «Dains med mæ», en storselger i 1982.

Tvisten mellom artistene og Warner har pågått i lang tid, og har røtter i et konkursoppgjør fra 1993.

ÅTTITALLETS ROCKEKONGE: Åge Aleksandersen under Spellemann-utdelingen i 1983, året før han ga ut «Levva livet».

Etter at de tre trønderrockerne la ned Norsk Plateselskap, ga de fra 1984 ut platene sine – som Aleksandersens salgsrekordsprengende «Levva livet» og Tyslands «Gutta på by’n» – via det da nystartede Plateselskapet AS, som ble drevet av Gunnar Hordvik, en av trønderrockens viktigste bakmenn.

Stridens kjerne er hvorvidt Hordvik tilegnet seg produsentrettighetene på korrekt vis etter at Plateselskapet gikk konkurs.

Hordvik forvaltet uansett disse i sitt neste plateselskap, Norske Gram, som blant annet ga ut D.D.E. og solgte enorme mengder plater rundt årtusenskiftet.

Flere videresalg av musikken fra Norsk Plateselskap og Plateselskapet endte til slutt hos Warner Music, ett av de tre store multinasjonale plateselskapene.

– Ufattelig

I 2016 tok Aleksandersen, Tysland og Rotmo kontakt med Warner om rettighetsspørsmålet. De tre var representert av Sæmund Fiskvik, i en årrekke en av den norske platebransjens mektigste aktører, nå leder av produsentforeningen Nora (Norwegian Recording Artists).

– Nå må vi jo se på om søksmålet kommer eller ikke, sier Fiskvik.

– Men ut fra varselet har det skjedd, akkurat det vi trodde i verste fall skulle skje. Og det er at Warner ville angripe Gramo, som har gjort vedtaket.

Fiskvik, som var direktør i plateselskapsorganisasjonen IFPI i en årrekke og Spellemann-sjef parallelt, omtaler varselet om søksmål i sterke ordelag.

– Jeg synes det er ufattelig. Veldig stygt og smålig.

Han viser til at vedtaket fra oktober også har gjennomgått klagebehandling hos Gramo.

– Jeg synes de må kunne gi seg og ta et tap. Dette er lite penger og «piece of cake» for Warner, men det er vel prestisjen da.

FØRER SAKEN: Sæmund Fiskvik.

Trønderrockgigantene har valgt å ta tvisten i to runder hos Gramo. Avgjørelsen fra sist høst omhandlet kun utgivelsene fra Norsk Plateselskap.

Fiskvik sier nå at han planlegger å be Gramo ta stilling til utgivelsene fra Plateselskapet i neste runde, og at denne er nært forestående.

– Vi går løs på den andre delen med den påstand at Warner umulig kan eie den på lovlig måte.

Der Norsk Plateselskap ble nedlagt av artistene i 1983, gikk Plateselskapet konkurs ti år senere.

Plateselskapet-katalogen bestod ikke bare av den ovennevnte trioens bestselgere.

Den inkluderte også – blant mye annet – et knippe av Halvdan Sivertsens mest populære plater, Tindrums heavyrock-slager «Drums Of War» og Torstein Flakne og Dag Ingebrigtsens «Rosenborgsangen».

– Det er jo en kjempekatalog, det angår mange norske artister, sier Fiskvik.

Påpekte bevismangel

Warners advokat sier dette om Fiskviks varslede nye runde:

– Når Fiskvik nå opplyser at han vil bringe flere slike saker inn for Gramo, bekrefter dette at det er nødvendig å få avklart hvordan Gramo skal håndtere disse spørsmålene fremover.

I tvistesaken hos Gramo sist høst mente Warner at saken var for komplisert til at Gramo var rette instans for å behandle den.

Gramos utvalg selv sa seg uenig i dette.

I vedtaket skriver de at Warner verken har dokumentert eller på annen måte redegjort for hvordan Hordvik på en rettsgyldig måte ervervet produsentrettighetene for Norsk Plateselskap-katalogen.

«Det er ikke lagt frem noe bevismateriale i saken som utvalget kan vurdere i spørsmålet om samtykke til slik rettighetsoverdragelse har skjedd. Utvalget konkluderer derfor med at faktum i saken fremstår som enkel», heter det videre.

– Saken er oversiktlig, grei, enkel å ta stilling til, mener Fiskvik.

– Den viser at første selger, Gunnar Hordvik, aldri har eid denne katalogen, og da kan han heller ikke selge den. Han har aldri kjøpt den, og Warner har aldri klart å bevise at Hordvik har kjøpt den. Og da brister det. De har dummet seg ut, og ikke gjort jobben sin kritisk nok.

Hordvik døde i en ulykke i 2005.

TRØNDERROCK-BAKMANN: Gunnar Hordvik, her avbildet i 1996.

Adresseavisen omtalte konflikten første gang i 2017. Der ble det referert til et brev Fiskvik sendte Gramo, hvor det var vedlagt en erklæring fra bostyrer etter Plateselskapet-konkursen i 1993 om at det ikke ble solgt noen rettigheter fra boet.

Fiskvik argumenterte følgelig for at rettighetene ble «herreløse» etter konkursen – men at de ikke forduftet av den grunn, og at det derfor var liten tvil om at artistene selv da stod nærmest til å kontrollere dem.

GJORDE DET STORT: Hans Rotmo gjorde suksess med Vømmøl Spellmannslag på syttitallet. På åttitallet tok han suksessen videre solo, ikke minst under aliaset Ola Uteligger.

Adresseavisen omtalte også at de hadde sett avtaler som ga Aleksandersen, Tysland og Rotmo delt eierskap og kontroll over sine innspillinger på Plateselskapet AS, i tillegg til de ordinære artistrettighetene. Disse skal ha stammet fra 1990.

I saken fremgikk det også at Gramo frøs alle utbetalinger for den omstridte musikken fra og med da konflikten ble formalisert i 2016.

Gramo-sjef Bakketun bekrefter overfor VG at pengene har blitt holdt tilbake helt frem til saken ble behandlet av dem sist høst.

Han ønsker ikke å kommentere hvilke beløp det er snakk om.

Prinsippsak

I en lengre artikkel om konflikten i Klassekampen i 2017 fremgikk det at det ikke var veldig store pengesummer som var gått tapt for artistene.

PRINSIPPER OG PENGER: Terje Tysland har uttalt at konflikten handler om begge deler.

Terje Tysland mente der at dette på den ene siden handler om prinsipper, og på den andre at det er snakk om noen tusenlapper i måneden for ham – en «vesentlig sum» for en minstepensjonist som ham selv.

– Jeg har 12.000 kroner i måneden utbetalt. Det kan jeg leve av så lenge jeg også spiller hele tiden. Men jeg blir ikke yngre. Jeg kan ikke regne at helsen holder i 30 eller 40 år til. På det travleste hadde jeg 260 konserter på et år, og en ny plate. En gang var jeg oppe i 87 konserter på 90 dager. Det klarer jeg ikke nå, sa Tysland da.

Vederlagene Gramo krever inn er ikke for digital bruk som for eksempel fra Spotify, men derimot for bruk av musikken hos radio og aktører som kafeer, restauranter, hoteller, treningssentre, butikker og frisører.

Gramo er godkjent som vederlagsbyrå av Kulturdepartementet og samler ifølge sin hjemmeside inn vederlagspenger fra over 16.000 aktører som ovennevnte på landsbasis.

* VG har forsøkt å få kommentarer fra Aleksandersen, Tysland og Rotmo uten hell. Aleksandersens manager Tor Evensen sier at hans klient ikke vil komme til å kommentere søksmålvarselet.