MÅNESKIN: F.v.: Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David og Ethan Torchio, her avbildet i Los Angeles i mars.

Svensk avis slakter Måneskin: − En bløff

Aftonbladets anmelder Markus Larsson beskriver fjorårets Eurovision-vinnere som «pinlig talentkonkurranse-rock».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Italienske Måneskin ble superstjerner verden over etter at de stakk av med seieren i Eurovision Song Contest i 2021. Siden har de turnert land og strand, og nylig opptrådte de på gigantfestivalen Coachella i California.

I sommer står både Norge og Sverige for tur. Både Slottsfjellfestivalen i Tønsberg og Tons of Rock i Oslo får besøk av bandet.

Med på repertoaret er den nye låten «Supermodel», som Måneskin hadde «premiere» på under Eurovision-finalen i hjemlandet 14. mai. Aftonbladets musikkanmelder er svært lite imponert.

«Jeg har sett rockens fremtid. Og den er ikke Måneskin», skriver han i en kronikk lørdag.

Markus Larsson mener at bandets opptreden under finalen kanskje var en større skandale enn at seks land ble diskvalifisert fra å stemme.

«Spørsmålet er om ikke Måneskin og låten «Supermodel» var verst», skriver han.

FRONTFIGUR: Damiano David, her på Coachella i april.

Larsson medgir at det var «ganske kul» at Måneskin vant Eurovision i fjor, fordi det var det «mest bråkete» bidraget siden finske Lordi vant i 2006.

Anmelderen skryter også av frontfigur Damiano David og omtaler ham som «en levende adonis», altså en gresk gud – samt en «fryd for alle kjønn».

Han berømmer i tillegg bandet for å ha klart å beholde publikums interesse også i tiden etter at de vant. Men Larsson peker samtidig på det han mener er «menneskets banale beundring av skjønnhet».

– Substansløst

Larsson mener at om Måneskin ikke kan komme opp med bedre låter enn «Supermodel», så har de ikke noe innen rocken å gjøre. Da nøyer de seg ifølge ham med å være «pinlig talentkonkurranse-rock».

«Før i tiden hadde man kalt dette en bløff», skriver svensken – som i fjor gikk ut og advarte hjemlandet mot «Maskorama».

Om «Supermodel» skriver Larsson at den begynte litt som Nirvana-klassikeren «Smells Like Teen Spirit»,.

«Men resten låt som Maroon 5», skriver han og sammenligner med den amerikanske poprock-gruppen.

«De fleste vet hva det betyr. Maroon 5, med sangeren Adam Levine i spissen, er den substansløse elefantkirkegården der dårlig musikk går for å dø», smeller det fra Larsson.

EUROVISION-FINALEN: Måneskin på scenen i Torino for litt over en uke siden.

Heller ikke VGs anmelder er imponert over Måneskins nye låt. Marius Asp ga «Supermodel» en toer på terningen etter lanseringen i forrige uke.

«Den slitsomme, Max Martin-produserte singelen «Supermodel» er dog ingen «Zitti E Buoni», for å formulere det meget diplomatisk. Låten lykkes tvert imot kun med å bekrefte hvilket ordinært og dølt band Måneskin faktisk er utenfor Eurovision-bobla, komplett med en av årets mest enerverende vokalprestasjoner fra Damiano David», lød dommen.