PROMINENT LÅTSKRIVER: Christian Ingebrigtsen har tatt en tetposisjon som MGP-bakmann.

Christian Ingebrigtsen slipper å kjempe i Melodi Grand Prix-delfinale – igjen

Etter at NRK innførte MGP-ordningen med forhåndskvalifiserte finalister, er det kun én låtskriver som har fått bidrag gjennom hver gang.

Etter fem Melodi Grand Prix-konkurranser uten, gjeninnførte NRK delfinaler i 2020.

Men da med en ny vri: En håndfull låter er på forhånd plukket ut til å gå rett til den norske hovedfinalen, mens de øvrige kandidatene må kjempe om de resterende plassene.

I 2021 var det seks forhåndskvalifiserte til finalen. I 2020 var det fem, likeså i år.

Info Dette er de forhåndskvalifiserte i 2022 Elsie Bay: «Death Of Us» (opptrådte 15. januar) Christian Ingebrigtsen: «Wonder Of The World» (opptrer i kveld) Subwoolfer: «Give That Wolf A Banana» (opptrer 29. januar) NorthKid: «Someone» (opptrer 5. februar) Anna-Lisa Kumoji: «Queen Bees» (opptrer 12. februar) Vis mer

En gjennomgang VG har foretatt, og som bekreftes av NRK, viser at fire låtskrivere har hatt to sanger med blant de 16 forhåndskvalifiserte i denne treårsperioden.

Én låtskriver har hatt tre: Christian Ingebrigtsen (44), som siden 1998 har vært medlem av den ellers britiske popgruppen A1.

I år stiller han i tillegg på scenen selv, for å fremføre bidraget sitt, «Wonder Of The World».

Det skjer første gang i kveldens delfinale. Men da risikofritt, han skal kun «vise frem» låten, som fremføres på ny i finalen 19. februar.

Nervøse artister

– Jeg tror det er tilfeldig, altså, ler Ingebrigtsen når VG spør hvordan han har havnet i den privilegerte posisjonen.

Han sier at han aldri har stilt som krav å bli direktekvalifisert til finalen. Men:

– Jeg vet at det er artister som ikke tør å stille hvis de ikke blir forhåndskvalifiserte.

Ingebrigtsen har en teori om hvorfor:

– Hvis noen artister kan få en forsikring om at de kan slippe de verste nervene rundt det å gå ut med en gang, så har man større sjanse til å få med etablerte artister.

VANT: I 2020 gikk Christian Ingebrigtsen til topps i MGP som låtskriver, sammen med Kjetil Mørland (t.h.) og Ulrikke Brandstorp. Sistnevnte fremførte sangen, «Attention». Den kom seg aldri til Eurovision Song Contest, som ble avlyst på grunn av corona.

Dette er bra for MGP, mener popveteranen.

– Vi har jo sett det de siste årene: Mange kjente som er med, som ikke har vunnet, men så gikk det bra for dem likevel. NRK har greid å få til at kjente artister tør å være med i sirkuset, og at man kan ha æren i behold selv om man ikke vinner. Før var det mer stigma knyttet til det.

– Ingen får fripass

NRKs prosjektleder for Melodi Grand Prix, Stig Karlsen, benekter ikke Ingebrigtsens utsagn om deltagere, men sier:

– Ingen profilerte artister får fripass hvis låten og produktet ikke er godt nok. Jeg har ved flere anledninger sendt profilerte artister tilbake i studio, for å prøve på nytt året etter.

Karlsen mener at mange av de største navnene blir direktekvalifisert som følge av at de har de beste låtskriverne rundt seg.

– Men det er totaliteten av flere faktorer som avgjør hvem som går inn som forhåndskvalifiserte finalister.

BESTEMMER: MGP-sjef Stig Karlsen.

– I hvilken grad stiller låtskrivere og artister krav om å få gå rett til finalen som forutsetning for å være med i MGP?

– Det er ingen som kan stille krav om å være forhåndskvalifisert. Den avgjørelsen tas redaksjonelt på bakgrunn av en totalvurdering.

– Hvordan har det seg at Ingebrigtsen nå er forhåndskvalifisert for tredje år på rad?

– De beste låtskriverne i klassen kommer stadig opp med nytt kvalitetsmateriale. Therese Johaug blir tatt ut på landslaget på bakgrunn av at hun er så god. Sånn er det med komponister og artister også.

«UNDERDOG»: Farida.

Farida Bolseth Benounis (31) er i kveld med i Melodi Grand Prix for første gang, og er blant de 16 artistene som må kjempe om de fem finaleplassene som ikke er forhåndsbestemt.

Hun sier at hun alltid har følt seg som en «underdog», og er følgelig vant til å måtte bevise at hun er god nok.

– Jeg føler det kanskje forventes mer av de som er forhåndskvalifiserte. Det er allerede bestemt på forhånd at de skal være veldig bra, og da er fallhøyden større, sier hun.

– Mens jeg bare skal vise meg frem for første gang, og enten liker folk det eller ikke. Så det er litt fint. Og hvor gøy er det ikke å gå til topps hvis man kommer fra en delfinale?

Info Slik er MGP 2022 Den første av fire delfinaler gikk lørdag 15. januar.

Fem av de 21 artistene er forhåndskvalifisert, og hver lørdag opptrer en av dem i en delfinale. Den femte forhåndskvalifiserte artisten opptrer under «Sistesjansen» lørdag 12. februar.

«Sistesjansen» ble innført i 2021, nå med noen endringer: 7. februar skal de 12 artistene som ble slått ut gjennom de fire delfinalene, bli til fire artister. Dette foregår i en sending basert på opptredenene fra delfinalene. De fire som får flest publikumsstemmer går videre til «Sistesjansen» lørdag 12. februar. Her opptrer de med låten sin på nytt og konkurrerer om den siste finalebilletten.

Til slutt står man igjen med ti finalister til finale 19. februar. Kilde: NRK Vis mer

Forhåndskvalifiserte vinner

Statistikken er ikke på Faridas side. Både i 2021 og 2020 var det forhåndskvalifiserte bidrag som vant MGP.

Henholdsvis TIX’ «Fallen Angel» (med forhåndskvalifiserte KEiiNO på annenplass) og Ulrikke Brandstorps «Attention».

Sistnevnte var delforfattet av – Christian Ingebrigtsen.

Hans første MGP-bidrag som låtskriver dukket opp i 2000, og nådde en sjetteplass.

Siden har det gått stadig bedre, med annenplass i både 2008, 2010 og 2012, før det altså ble seier i 2020.

Innimellom dette skrev han også låten som gikk til annenplass i det finske svaret på MGP i 2017.

– Det som har skjedd er at artister tar kontakt med meg og spør om jeg kan skrive låter for dem, jeg er ikke ute og leter, sier han.

– Og en del av disse er jo artister som har litt tyngde, så det sier seg selv at de har en sjanse til å komme rett til finalen.

Slik jobber Karlsen

MGP-sjef Karlsen forteller at han blant annet rådfører seg med MGP-redaksjonen og musikk-PR-byrået Sesong1 når de forhåndskvalifiserte skal plukkes ut.

– I flere år har det vært en form for jury eller noe lignende, og denne gangen er det noe jury og noe fagbestemt hvem som kommer direkte til finalen.

– Hva vil det si?

– På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kolleger og lyttegrupper satt sammen av vanlige folk, gjør jeg et utvalg for å sikre variasjon, mangfold og spenning.

RETT TIL FINALEN: Rein Alexander var forhåndskvalifisert i 2021, med låten «Eyes Wide Open», signert ham selv, Kjetil Mørland og Christian Ingebrigtsen.

I lyttegruppene har Karlsen tatt inn folk med forskjellig alder og bakgrunn, forteller han. Disse bes så om å fortelle hva de synes om bidragene han spiller inn til dem.

Men lyttegruppene får ikke nødvendigvis høre alle sangene, ifølge Karlsen:

– De får høre et stort utvalg, og så er det noen låter som vurderes av kolleger i NRK, for eksempel radioprodusenter i P1, P3 og mp3.

Basert på en «totalvurdering» velger Karlsen til slutt ut fem som slipper gå i delfinale.

– Hva kan dere gjøre for å få med flere låtskrivere?

– I år har vi hatt direkte dialog med mer enn 120 låtskrivere og produsenter, vi har arrangert en rekke MGP-låtskrivercamper, bedrevet oppsøkende kontakt, og hatt en åpen innsending via NRKs websider, sier Karlsen.

– Vi jobber hele tiden for å motivere nye komponister og produsenter til å skrive for MGP.