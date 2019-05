LER AV KONKURRENTER: KEiiNO, fra venstre: Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Foto: Bendiksby, Terje/NTB Scanpix

KEiiNO gjør narr av Russlands Eurovision-finalist Sergey Lazarev

En av Norges nærmeste konkurrenter viser muskler, og får svar på tiltale.

Timene telles ned til kveldens Eurovision Song Contest-finale, hvor flere av deltagerne tar noen siste krafttak for å hente inn flest mulig stemmer.

En som virkelig byr på seg selv er Russlands Sergey Lazarev. På Instagram postet han dette bildet lørdag morgen:

«God morgen)) En veldig viktig dag nå. Jeg håper på deres støtte. Vi kan bare greie dette sammen. Vær så snill og stem på #5 i Eurovisions store finale», skriver Lazarev.

Norges ESC-representanter i KEiiNO har merket seg konkurrentens utspill, og postet et svar:

«Hvem gjør dette best? 😂 @lazarevsergey🔥🤤 Lykke til i kveld @eurovision, folkens! ❤️», melder trioen.

– Det er ment som et humoristisk tilsvar til flere mannlige Eurovision-artister som har postet lettkledde bilder av seg selv, sier KEiiNOs joiker Fred Buljo til VG via NRKs pressekontakt.

– Vi tenkte vi også skulle prøve denne måten for å hanke inn noen ekstra stemmer!

Ifølge ESC-bloggen Eurovisionworlds oversikt over bookmakernes favoritter i kveld trenger KEiiNO saktens noen ekstra stemmer for å få «Spirit In The Sky» til topps.

Der rangeres Norge til niende plass, rett bak Russland – om enn med samme prosentsjanse til å vinne: 3.

KEiiNO er imidlertid på stigende kurs; før torsdagens semifinale ble de spådd en 15. plass.

Nederland utropes til oddsfavoritt, med Australia, Sveits, Sverige og Italia på plassene bak.

Flere ESC-finalister i baris

Chingiz fra Aserbajdsjan:

Et av medlemmene i Hatari fra Island:

Boybandet Lake Malawi fra Tsjekkia:

Bilal Hassani fra Frankrike:

Luca Hänni fra Sveits:

Miki fra Spania:

Publisert: 18.05.19 kl. 17:38