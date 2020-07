GODE VENNER: Frida Ånnevik og Chris Holsten. Foto: Robin Bøe

Chris Holsten og Frida Ånnevik om hitlåt: – Helt uventet

Artistene Chris Holsten (27) og Frida Ånnevik (36) ble tatt på sengen da låten «Hvis verden» tok av. Nå gleder de seg til å spille sammen igjen.

Etter en høst med skriving, tid i studio og utgivelse av EP hadde Holsten planene for 2020 klare. Han hadde flere utsolgte konserter i vente, men coronautbruddet satte en effektiv stopper.

– I år skulle jeg være ute på veien og spille. Det var tungt å måtte stille om for å være kreativ i studio igjen. Men det gikk jo, sier han.

Nå gleder Holsten seg til for første gang å samle bandet igjen, og endelig få spille for publikum. På søndag kveld opptrer han nemlig på VG-lista live fra Hamar, hvor også hamarsingen Frida Ånnevik dukker opp.

– Det blir sinnssykt gøy! sier han opprømt til VG.

Også Ånnevik gleder seg til å være tilbake på scenen.

– Det er noe med ekte publikum som nesten er litt skummelt. Jeg må bare prøve ikke å få overtenning. Det er jo dette vi gjør, men det å være borte fra det så lenge og så hoppe ut igjen, er spennende. Jeg har prøvd å finne igjen stemmen min den siste uken, sier Ånnevik som har flere konserter på tapetet disse dagene.

En av låtene de to tar med seg på konsert, er «Hvis verden». Den ble egentlig laget for NRKP3 før coronapandemien brøt ut, men ble aldri gitt ut på grunn av rettigheter, ifølge Holsten.

STORESØSTER OG LILLEBROR: Frida Ånnevik og Chris Holsten har likt å samarbeide med hverandre – og ser nå nærmest på hverandre som søsken. Foto: Robin Bøe

Da de to satt hver for seg etter at mange av landets kulturtilbud stengte ned, fant de ut at de ville spille inn låten på nytt – denne gangen slik at de kunne gi den ut. At det skulle ende med sosiale medier-suksess og en topp 10-plassering på VG-lista, hadde ingen av dem forutsett.

– Det har vært surrealistisk og overveldende. Folk fikk sterke følelser for den fort. Det er sært å se på at noe blir så stort da man egentlig bare tusler hjemme. Låten ble lagd mens jeg bakte brød, sier Ånnevik.

– Det er helt rått, og egentlig uventet. Er det noe som er bra med corona, så er det «Hvis verden». Flere har sendt meg melding og sagt at det er blitt lyden av corona for dem. Det er gøy å se at den har en nerve og noe som treffer hos folk. Det har forhåpentlig vært en trøst i folks hverdag, stemmer Holsten i.

Låten er en coverversjon av Julia Michaels og JP Saxe sin «If The World Was Ending». For Ånnevik føles det å lage coverlåter nært, da hun tidligere har gitt ut plate med oversatte sådanne. For Holsten er det uvant, men fint.

– Folk spør om jeg skal fortsette på norsk, men planen er at jeg skal fortsette på engelsk. Det er gøy å gjøre dette med Frida. Vi er egentlig veldig forskjellige rent musikalsk, så det er veldig fint at vi kan møtes på midten og gjøre en sånn type låt. Det gir så klart mersmak, sier Holsten.

HELE GJENGEN: Tuva Syvertsen (bak f.v.), Aslag Haugen, Chris Holsten og Frida Ånnevik. Foran f.v. Linnea Dale, Odd Nordstoga (46), Linnea Dale (28) og Morgan Sulele (25). Foto: Gisle Oddstad / VG

De to deltok i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» sammen, og det var her de virkelig ble kjent.

– Hun tok storesøsterrollen, og jeg ble lillebror. Vi har holdt kontakten ganske nært etter innspilling. Hun har fått en plass i hjertet mitt, så det er hyggelig, sier Holsten.

– Chris er en inspirerende musiker og fin fyr. Han er så rutinert og trygg til å være så ung. Det gir meg veldig mye. Nå har jeg tre lillebrødre, to biologiske og en adoptivlillebror, ler Ånnevik.

De utelukker ikke at de skal samarbeide også i fremtiden.

– Det vet man aldri. Vi skal nok ikke bli en duo, men jeg er fan av Frida og hva hun har fått til, så vi får se om jeg spør pent om et nytt samarbeid frem i tid, sier Holsten.

– Jeg er egentlig et pophode som driver med en annen sjanger, men det er gøy å kunne gå på besøk i Chris sitt univers, sier Ånnevik.

Publisert: 11.07.20 kl. 19:26

