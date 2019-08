KLINTE TIL: Shawn Mendes og Camila Cabello tok et hett bad sammen i Miami Beach. Foto: AKGS/BACKGRID

Camila Cabello til Shawn Mendes: – Jeg elsker deg!!!!

Kliner i basseng, holder hender på tur, kommer med kjærlighetserklæring – men popstjernene har foreløpig ikke bekreftet forholdet offentlig.

Ryktene har lenge svirret om kjærlighet mellom kanadiske Shawn Mendes (21) og kubansk-amerikanske Camila Cabello (22).

TMZ publiserte en måned tilbake bilder hvor paret kysser.

Ryktene har skutt fart i sommer, parallelt med at paret har lagt verden for sine føtter med duetten «Señorita» – bokstavelig talt: Den topper Spotifys globale hitliste, og nærmer seg en halv milliard avspillinger hos streamingtjenesten.

Låten er laget med solid norsk hjelp.

Mendes og Cabello har imidlertid ikke bare promotert sangen sammen.

En uke tilbake ble de avbildet kyssende i vannet i Miami. Og da Mendes fylte 21 torsdag denne uken, var de to ute og spaserte sammen, hånd i hånd.

HÅND I HÅND: Shawn Mendes og Camila Cabello gatelangs i New York torsdag, på hans bursdag. Foto: Gotham/GC Images

Fredag kveld postet Cabello et bilde av seg selv og Mendes på Instagram, og skriver:

– Gratulerer med dagen til dette magiske mennesket, jeg elsker deg!!!!

Ingen av dem har så langt sagt rett ut at de er et par. Men Cabello snakker både om kjærligheten og Mendes i et ferskt intervju med Variety.

– Ble forelsket

Hun forteller at hun på sitt første soloalbum skrev mest om avstandsforelskelse, mens hun nå, i arbeidet med oppfølgeren, skriver om å være forelsket på ordentlig.

– Å bli forelsket er som en uendelig rekke av nivåer, lag og innfallsvinkler, sier Cabello.

– Jeg ble forelsket, og bare åpnet opp. Alt ble skrevet i nåtid.

Allerede fire år tilbake ble hun og Mendes avbildet sammen, i bransjeøyemed. Om ham sier hun:

– Jeg har kjent Shawn så lenge, og det er så morsomt å få jobbe og gjøre ting med noen som betyr mye for deg.

På Mendes’ debutalbum hadde han en annen duettpartner: Astrid Smeplass. Se hva han hadde å si om henne her:

Kygo var blant de mange som gratulerte Mendes med bursdagen torsdag:

Den norske EDM-stjernen har forøvrig både jobbet og delt søtsaker med Cabello.

