DRØMTE OM JENTER: Marie Ulven, alias Girl In Red. Foto: ANDREA GJESTVANG

Marie Ulven, Girl In Red: – Jeg er ingen homoguru

Den mye omtalte popartisten fra Horten snakker ut om å være «skeiv» i New York Times.

Marie Ulven (20), bedre kjent som Girl In Red, har på kort tid fått mye medvind. I fjor ble hun kåret til vinner av Urørt på NRK P3; i mars ble hun utropt til Årets Stjerneskudd på Bylarm (hvor hun fikk mye ros) og fikk et stipend på 500.000 som følge av dette.

Interessen har også skutt fart utenlands – understreket av at New York Times har tatt turen til Oslo for et omfattende intervju med henne, titulert «Hun er i ferd med å bli den homofile musikalske rollemodellen hun selv ikke hadde».

I sine drømmende gitarpoplåter er Ulven tydelig på at det er jenter hun forelsker seg i og lengter etter, og hun har også vært åpen om seksualitet i intervjuer.

– Jeg undertrykte følelsene lenge, sa hun til VG+ i januar.

– Jeg husker jeg hadde en drøm om en jente og tenkte: «Faen, det var digg». Men jeg fikk bare masse angst av disse følelsene, holdt på å kaste opp hele tiden og klarte ikke å spise. Til slutt klikket det bare helt, og jeg ble kjempeforelsket i en jente.

Følte skyld

Overfor New York Times utdyper hun rundt samme tema:

– Jeg pleide å drømme om jenter, våkne opp og føle meg super-skyldig.

Til den amerikanske avisen sier Ulven at hun tror det trengs homofil kunst for å normalisere homofili, med rollemodeller som lever vanlige liv hvor legningen bare er en naturlig del av personligheten deres.

TYDELIG: Marie Ulven på rød løper til P3 Gull i slutten av november, hvor hun opptrådte live. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Hun forteller videre at hun får spørsmål om hvordan hun tør å synge om jenter slik hun gjør.

– Jeg bare er her og er et normalt menneske som forelsker seg og skriver en sang om det, akkurat som en hvilken som helst streit jente som skriver en kjærlighetssang.

Føler ansvar

Til New York Times gjør hun det også klart at hun håper man ikke lenger skal behøve å «komme ut av skapet», et begrep hun finner utdatert.

Avisen beretter for øvrig at Ulven jevnlig deltar i gruppesamtaler med fans, og at hun mener musikken hennes kan være en slags psykolog for fansen når hun selv ikke har mulighet.

– Jeg kan ikke hjelpe alle med å stå frem – jeg er ingen homoguru som kan hjelpe alle med det. Men til en viss grad føler jeg et ansvar for noen av dem.

Publisert: 05.04.19 kl. 18:11