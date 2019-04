ENGASJERT: Paul McCartney er svært opprørt over at skolen som han var med på å grunnlegge for 24 år siden nå står i fare for å miste store deler av sitt eksistens grunnlag. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Kjemper for fremtiden til Paul McCartney-skolen

Paul McCartney-skolen står i fare for å miste nesten 180 millioner kroner i fremtidig statsstøtte Grunnleggeren selv raser mot den engelske regjeringen og kaller den for «udugelig».

Nå nettopp







– Dette er mitt livsverk. Jeg var med på å starte skolen i en svært vanskelig tid for Liverpool. Nå er den en svært respektert institusjon over hele verden, sier Paul McCartney (76) i følge Liverpool Echo og NME som også omtaler denne saken.

les også Penger, rus og kreft: Slik gikk det med Beatles-barna

Den anerkjente skolen som egentlig heter Liverpool Institute of Performing Arts (LUPI) har fått beskjed om at statsstøtten kuttes med 16 millioner pund - eller i underkant av 180 millioner kroner i løpet av de neste årene.

– En saksbehandlingsfeil, sier McCartney som er svært engasjert i denne saken.

les også Beatles-album fyller 50: Hvilken låt er best?

I utgangspunktet ble beslutningen om at LUPI skulle miste statsstøtte allerede tatt i 2016. Den gang klaget skolen inn vedtaket fra Office for Students - og vant frem. Men da var allerede statsstøtten LUPI skulle ha fordelt til andre utdanningsinstitusjoner. Nå blir saken etterforsket av Parlamentets Ombudsmanns-kontor. Hvilke konsekvenser et eventuelt inntektstap i størrelsesorden 180 millioner kroner vil få for LUPI er usikkert. En skole hvor forøvrig også mange nordmenn har studert.

– Jeg håper virkelig at regjeringens retter opp i denne feilen, slik at vi kan videreføre dette arbeidet i fremtiden også, sier Paul McCartney i følge Liverpool Echo.

Husker du? VG anmeldte Macca-konserten i Bergen i 2016: Terningkast seks

En talsperson for Office for Students bekrefter overfor avisen at det er en granskning underveis og at institusjonen samarbeider med Ombudsmannen. Utover det har han ingen kommentar.

Publisert: 26.04.19 kl. 10:15