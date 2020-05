HJERTESMERTE: Astrid S. Foto: Krister Sørbø, VG

Costume: Slutt mellom Astrid S og kjæresten

Astrid Smeplass snakker om «hvorfor ting tar slutt» i magasinintervju.

Nå nettopp

I den siste papirutgaven av motebladet Costume står det at det er «slutt med kjæresten» for Astrid Smeplass (23).

Der intervjues popstjernen av forfatter/skuespiller/regissør Mattis Herman Nyquist.

I en passasje snakker de om en nær venninne av Smeplass, og hva slags samtaler de har.

– Egentlig alt mulig. Men, ja: familien, Per, ekskjæresten min, Halvor (eks-manageren) ... Ja ... Man prøver å forstå, sier Smeplass, og utdyper hva:

– Hvorfor ting tar slutt.

«</3»

På spørsmål om hvorfor hun tror ting tar slutt, svarer Smeplass:

– Vet ikke. Det er tusen grunner. Og ingen. Kanskje det bare er tiden. Eller at man er på forskjellige steder (...) I livet, bare.

I en faktaboks på slutten av intervjuet står dette om Smeplass:

«Sivilstatus: </3»

I intervjuet er det ikke utdypet hvem Per er, men i 2017 ble det kjent at Smeplass var sammen med kajakkpadleren Per Christian Wessel (26).

De ble etter hvert samboere.

Sist hun omtalte Wessel i norsk presse var i et intervju med VG i januar 2019.

– Han er utrolig viktig for meg, og han har vært en skikkelig bra støtte det siste året. Jeg er veldig glad i ham, og føler meg veldig heldig som har ham, sa hun da.

VG har vært i kontakt med Wessel. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Smeplass har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

Publisert: 02.05.20 kl. 12:10

Les også

Mer om Astrid Smeplass Costume

Fra andre aviser