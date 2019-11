KJEKKAS: Kygo. Foto: Frode Hansen, VG

Kygo nominert til «årets kjekkeste fjes»

Popstjernen kan bli utropt til innehaver av årets mest tiltalende ansikt i verden, i konkurranse med blant andre Harry Styles, David Beckham og Leonardo DiCaprio.

Siden 1990 har TC Candler & The Independent Critics hatt en årlig kåring av de 100 vakreste kvinnene og de 100 kjekkeste karene i verden.

Den foregår primært i sosiale medier, hvor over 780.000 følger konkurransen på Instagram og over en halv million på YouTube.

Som VG nylig omtalte, er Norge fra før representert blant de kvinnelige nominerte, med «Skal vi danse»-deltager Emilie Nereng.

Siden da har nok en nordmann blitt innlemmet i det blendende selskap: Kyrre Gørvell-Dahll (28), bedre kjent som Kygo.

Han konkurrerer mot andre kjekkaser som – i tillegg til de ovennevnte – Keanu Reeves, Niall Horan og Brooklyn Beckham.

Blant de nominerte er det en påtagelig overvekt av koreanske K-popstjerner.

– Ganske sykt

TC Candler & The Independent Critics skriver dette om seg selv på sin nettside:

«The Independent Critics er en mangfoldig gruppe på rundt 20 personer som bor ulike steder i verden, og er organisert av TC Candler, som søker bredt og lytter til de mange millioner av forslag som kommer fra publikum over de siste tiårene, og de setter sammen en liste som representerer det moderne idealet av verdensomspennende skjønnhet».

Blant de kvinnelige nominerte figurerer blant andre Kendall Jenner, Rihanna, Emilia Clarke, Sophie Turner, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Emma Watson, Margot Robbie, Penélope Cruz – og altså Emilie Nereng.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Kygo-leiren.

Nereng sa dette til VG da hennes nominasjon ble kjent:

– Det er faktisk ganske sykt. Jeg var sånn «oi», men har ikke tenkt så mye mer over det enn det. Men det er jo skikkelig, skikkelig stas. Jeg ble bare så overrasket over hvordan de fant meg. At ansiktet mitt er der ute i verden er helt sprøtt, og noe jeg synes er utrolig koselig.

Publisert: 03.11.19 kl. 02:47







