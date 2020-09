SUPERSTJERNE: Cardi B, her på Grammy Awards i Los Angeles på nyåret. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cardi B raser mot falske bilder

Cardi B (27) har fått nok av at det postes uflatterende, manipulerte bilder av henne i sosiale medier.

I et langt innlegg til sine 75 millioner følgere på Instagram søndag, forklarte rapperen hvor opprørt og skuffet hun er over mennesker som tar seg friheter på hennes bekostning.

«Faktum er at folk prøver å photoshoppe ansiktet og kroppen min for å poste på sine plattformer, med det bevisste formålet at andre skal hetse meg, og for at jeg skal føle meg dårlig på grunn av utseendet», skrev hun under to bilder av seg selv – et ekte og et manipulert.

Posten er senere er slettet, men deles av mange medier, deriblant underholdningskontoen PopCrave på Twitter med over 250.000 følgere.

Rapstjernen sier at hun hver dag ber til Gud, og at hun blir velsignet ved at de som går inn for å spre rykter og falske bilder av henne, ikke lykkes med å skape viral-hiter.

«Når hadde jeg siste nesering? Og hvorfor i all verden får dere meg til å se ut som en gutt fra Midtøsten? Det å forsøke å trykke meg ned, vil bare gi dere en god latter i en dag eller to, for gang på gang vil dere se at den som ler sist, ler best», lyder det fra 27-åringen.

Medier som News Entertainment Network og Daily Mail omtaler artistens reaksjon.

Cardi B poengterer at de som står bak bilde- og ryktespredning, er kvinner.

«Og det er bedritent trist», sier hun.

NORGE: Cardi B og dansere på scenen i Sandvika i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Superstjernen, som egentlig heter Belcalis Marlenis Almánzar, har selv blitt blitt beskyldt for å photoshoppe bilder før hun poster dem i sosiale medier. Det har hun også tatt sterk avstand fra og nektet enhver befatning med.

Den amerikanske rapperen er kjent for å brette ut intime detaljer og har blant annet vært åpen om kosmetiske inngrep etter at hun fødte datteren Kulture Kiari Cephue i 2018. Men å manipulere bilder for å se bedre ut, det vil hun altså ikke beskyldes for –og heller ikke at hun ser annerledes ut enn hun faktisk gjør.

I 2018 ble Cardi B historisk, som første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av Billboard Hot 100. I fjor sommer opptrådte hun på Kadetten i Sandvika. Blant hennes mest kjente låter er «Bodak Yellow», «WAP» og «I Like It».

Publisert: 07.09.20 kl. 18:37

