KLAR: Céline Dion, her på åpningen av verdensturneen i V ideotron Centre i Quebec 18. september. Foto: Jacques Boissinot / The Canadian Press

Céline Dion kommer til Norge

For første gang på 24 år setter balladedronningen føttene på norsk jord – 28. august neste år.

Da går Céline Dion (51) på scenen i Telenor Arena i Bærum.

«Endelig kan vi dele den gledelige nyheten om at legenden Céline Dion kommer til Norge», skriver konsertarrangør Peer Osmundsvaag i All Things Live Norway i en pressemelding.

Sist Dion besøkte Norge, var i 1997.

«Jeg vet at det er en god del fans som har ventet på dette. Det kommer til å bli en fantastisk og

uforglemmelig kveld», mener Osmundsvaag.

Laila Steen Johnsen (46), leder for Dions norske fanklubb, er over seg av begeistring.

«Da jeg fikk vite at hun kommer til Norge klarte jeg ikke å gjøre noe som helst resten av dagen, det

gikk helt i ball i hodet. Jeg måtte overlate middag til mann og unger, var nødt til å gå meg en tur og

da kom tårene. Jeg får gåsehud bare jeg snakker om det», skriver hun.

«Courage World Tour», som turneen er blitt døpt, skal innom 100 byer i hele verden.

Dion holdt 22 konserter i Australia. Asia og New Zealand i fjor, men den kommende verdensturneen er den første store siden hun ble enke.

Tre og et halvt år har gått siden den franskkanadiske gullstrupen mistet ektemannen René Angelil, da han døde av kreft – 73 år gammel. Det var et svært hardt slag for Dion, som hadde vært kjæreste med Angelil hele sitt voksne liv – og gift med ham i 20 år. Han var også hennes manager gjennom hele karrieren.

Da Dion i vår kunngjorde at hun var klar for verdensturné, forklarte hun at navnet på turneen er inspirert av alt hun har vært gjennom.

– Vi går alle gjennom mye i løpet av et liv, enten det innebærer å miste noen, bli syk, å måtte kjempe mot noe, eller andre ting vi blir servert på livets vei. Jeg mener selv at jeg har opplevd mye, men livet har gitt meg verktøy til å finne min indre styrke – og å finne motet til å komme meg videre, uttalte hun.

Ektemannen skal ha vært opptatt av at Dion skulle fortsette å opptre etter at han var borte.

– Han ville forsikre seg om at jeg fortsatt holdt på med min store lidenskap, og jeg vil bevise for ham at jeg har det bra. Det går fint med oss. Dette klarer jeg.

Dion har tre sønner med Angelil.

POPDIVA: Céline Dion, her på åpningskonserten i Quebec for en uke siden, har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Foto: ALICE CHICHE / AFP

Nylig slapp Dion tre nye låter («Imperfections», «Lying Down» og «Courage»), de første smakebitene fra det engelskspråklige albumet «Courage», som slippes 15. november. Det er seks år siden sist hun ga ut plate på engelsk («Loved Me Back To Life»).

8. juni rundet den prisbelønnede stjernen av sin show-rekke på The Colosseum i Las Vegas, der hun har siden 2003 har holdt mer enn 1100 konserter. 51-åringen har imidlertid hatt flere år lange pauser mellom slagene – både planlagte og uplanlagte.

Amerikanske medier anslo i 2002 at Dion ville tjene over en milliard kroner på sin kontrakt i spillebyen. Selv har hun aldri uttalt seg om hvor mye hun har tjent.

Billettsalget starter 1. oktober.

MOTEIKON: Céline Dion er også kjent for sin ekstravagante klesstil. Her på The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Benefit Gala i New York i mai. Foto: Evan Agostini / AP

