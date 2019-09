GIKK BORT: Ric Ocasek, her avbildet på scenen i april 2018, da han ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Foto: David Richard/AP

The Cars-vokalist Ric Ocasek døde av hjertesykdom – ekskona snakker ut

– Vi er fullstendig ødelagt, skriver rockstjernens kone gjennom 28 års ekteskap.

Oppdatert nå nettopp







Frontfigur, vokalist og primus motor i det storselgende bandet The Cars, Ric Ocasek ble funnet død i sitt hjem i New York søndag, av sin ekskone Paulina Porizkova.

Paret skilte lag i mars 2018, men hadde fortsatt god kontakt – og mandag kveld forteller Porizkova på Instagram sin versjon av hva som skjedde i helgen:

«Ric var hjemme og hvilte godt etter et kirurgisk inngrep. Våre to sønner, Jonathan og Oliver, og jeg, sørget for at han var komfortabel, bestilte mat og så på TV sammen. Jeg fant ham fortsatt sovende da jeg gikk inn med morgenkaffen hans søndag. Jeg tok på kinnet hans for å vekke ham. Da innså jeg at han hadde gått bort fredfullt» skriver hun.

I sorg

Ekskona forteller videre at den omfattende hyllesten av Ocasek settes pris på av familien.

«Vi, hans familie og venner, er komplett og fullstendig ødelagt av hans brå og uventede død, og verdsetter muligheten til å sørge i fred», melder Porizkova.

HOLDT SAMMEN: Paulina Porizkova og Ric Ocasek møttes i 1984 og giftet seg i 1989. Her avbildet i 2013. Foto: © Steven Bergman/AFF-USA.COM/AFF

Ifølge TMZ og People døde 75-åringen av naturlige årsaker, av hjerteinfarkt, etter å ha fått åreforkalkning som forårsaket høyt blodtrykk.

Lungeemfysem skal ha vært medvirkende årsak. TMZ skriver at Ocasek også skal ha hatt kreft tidligere.

The Cars ble en umiddelbar suksess etter slippet av bandets selvtitulerte debutalbum i 1978. Hitene kom tett, og toppet seg med radioklassikeren «Drive» i 1984.

Paulina Porizkova og Ocasek møttes under innspillingen av musikkvideoen til sistnevnte sang.

Han utmerket seg også som produsent for andre artister, som Weezer, Bad Religion, Suicide og No Doubt.

Publisert: 16.09.19 kl. 23:16 Oppdatert: 16.09.19 kl. 23:28







Mer om