I en video publisert av Curtis Newbill danser han og vennene hans – deriblant Charlie D'Amelio – rundt på stranden. Og det til en julesang av Andreas Andersen Haukeland, aka «TIX». Newbill har 5,2 millioner følgere på TikTok, og videoen har passert 900.000 likes. «TIX» selv er usikker om på D'Amelio og gjengen egentlig skjønner hva «Brosjan Jesus» handler om. – Det er jo en julesang! Det er kjemperart. Men det bekrefter at melodier er et universalspråk, sier artisten. – Jeg fikk melding om at jeg «måtte se denne TikTok-videoen», men jeg gadd ikke. Så fikk jeg en melding til, og da jeg så den så så jeg den uten lyd. Til slutt fikk jeg skrudd på lyden. Jeg brukte litt tid på å tenke over hva jeg egentlig kan bruke dette til. Hva betyr dette? Men det er en veldig fin anerkjennelse. – Jeg har lenge vært en forkynner av budskapet om at gode melodier er nøkkelen til en hit. Når folk tidligere har sagt at sangene mine er søppel, så har jeg sagt at melodiene i hvert fall er bra. Det er jo derfor jeg har signert i USA, jeg har et melodisk talent. Og det er dette en deilig bekreftelse på, når verdens største influencere bruker en norsk julesang.

Verdens største TikTokere brukte «TIX»-låt

Bærums-artisten har for lengst blitt en av våre mest dansbare artister, og selv om han ikke er så aktiv selv, så følger han med på hvordan TikTok sakte, men sikkert har blitt en markedsføringskanal for musikk.

Foto: Mattis Sandblad

– Jason Derulo har jo bygget hele sitt comeback der. Fra et bransje-perspektiv så er det gull at det er så mange unge som bruker TikTok. Facebook hadde sikkert vært et fantastisk sted å promotere musikken sin, hadde det ikke vært for at målgruppen der er så mye eldre enn før. Unge lyttere har en tendens til å høre på de samme låtene flere ganger, så hvis du har mange følgere på TikTok så hører folk låtene mer enn én gang.

Likevel legger han til at dagene blir for korte til å få til alt.

– Jeg har rett og slett ikke tid akkurat nå. Men jeg skal begynne å bruke TikTok, sier han.

Hit-familien

Det er imidlertid ikke første gang en låt fra Haukeland-familien går viralt på appen. I april gikk russelåten «Chernobyl 2017» varmt i Japan, og bak den står ingen ringere enn Andreas sin lillebror Mathias.

– Var ikke det sykt?! Haukeland-brødrene, vet du! Det var jo et godt eksempel på hvordan en låt kan trende, Mathias tjente brått 100.000 kroner ekstra, han. Som jeg sa, melodi er et universalspråk. Ingen i Japan skjønte jo noen ting av hva de danset til.

Se video av låten under

Han forteller at han i Norge ofte møter motstand hos folk som ikke kommer seg «forbi» teksten.

– På et punkt hadde «TIX» mer nesten engasjement i Sverige enn i Norge. Vi henger oss opp i småting. Man må høre på sangene som helhet. Jeg skjønte ikke hvor viktige melodiene var før jeg selv hadde hatt suksess, og møtt andre som hadde suksess. Jeg satt i studio med låtskriverne og produsentene til Lady Gaga og Kate Perry, og de fortalte at melodiene er det som kanskje betyr mest. Første gang man hører en låt lytter man ikke alltid til teksten. Nåløyet for å lage en internasjonal hit er trangt, og melodi er avgjørende, forteller han.

Foto: Frode Hansen

Følger med broren på TV

Nå for tiden er lillebror Mathias aktuell med «Paradise Hotel». Her har også Andreas litt erfaring å skilte med, etter at han selv var deltager for noen sesonger siden.

– Han er en fin gutt! Jeg synes han gjør en veldig god figur. Jeg ga ham et lynkurs på vei til flyplassen, og ga ham noen gode strategiske tips.

– Hva slags tips?

– Jeg viderebrakte et råd jeg fikk av min mentor, Stian Thorbjørnsen (Staysman), nemlig å «ikke gå i kakeboksen!»

– Hva betyr det?

– Ikke gå i fellen. Ikke fall for fristelsen. Så fortalte jeg han litt om hvordan TV fungerer.

Han legger til at selv om han ser på seg selv som artist, og ikke realitydeltager, så står «Paradise» hans hjerte nært. Han var også mannen bak introduksjonslåten til programmet.

Haukeland-brødrene er nære venner, og har så langt gjort mange like valg. Andreas forteller han tror vi snart får se mer av lillebroren, også i musikkverdenen.

– Det er store ting i vente for ham, sier han hemmelighetsfullt.

For hans egen del har en trøblete vår og sommer gitt mye tid til å skrive. Nå lover artisten at ny musikk snart er på trappene.

– Jeg kommer snart med et nytt album. Jeg har skrevet 40 nye låter, men får nok bare plass til rundt 15 av dem. Dette blir noe helt nytt, det er rett fra livet mitt. Jeg vil si det er mitt viktigste prosjekt så langt, og kanskje det viktigste prosjektet i livet mitt.

