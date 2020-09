BLIR I NORGE: En feilsatsning på konserter i Tyskland og England, kombinert med coronautbruddet, tok knekken på et av selskapene til Chris Collings (til venstre) og Thomas Borgvang, men driften i deres norske selskap går videre som før. Foto: Terje Bringedal

Konsertarrangør melder oppbud

Denne uken ble det meldt inn konkursåpning for Nordic Beats AS, et søsterselskap av produsentene for gigantparty’ene «We Love The 90’s».

Det vil imidlertid ikke ha noe å si for selskapets kunder eller kommende arrangement i Norge, sier daglig leder og eier av halve selskapet, Chris Collings, til VG.

– Nei, dette rammer ingen kunder, og det har ikke noe å gjøre med «We Love The 90's» showet i Norge. Dette påvirker kun et negativt resultat etter en gjennomført konsert i Tyskland i november 2019 og fem gjennomførte konserter i UK i desember 2019, sier Collings.

I fjor produserte han og partner Thomas Borgvang 22 show i ni ulike land. De siste ni årene har de stort sett fylt opp Telenor Arena på Fornebu med sine show.

– Det er synd at det ikke gikk like bra i alle land, men sånn er det å være konsertarrangør. Fra vår side blir det ingen satsing i Tyskland eller UK med det første. Vi velger heller å fokusere på de landene som leverer positivt resultat, blant annet Tsjekkia og Østerrike. Norge er og blir vårt viktigste territorium, sier han.

Nordic Beats AS er et underbruk av Nordic Beats Group AS. Chris Collings opplyser at Nordic Beats Group AS opprettet flere datterselskap for å skille mellom driften i ulike land. Et av datterselskapene er Nordic Beats Norway AS, som drifter de norske showene, blant annet «We Love The 90's». Dette selskapet står ikke i fare for å gå konkurs, ifølge Collings.

– Nordic Beats AS driftet showene i Tyskland, UK og Sverige. To av konsertene i UK gikk i pluss, men dessverre medførte tapet fra de tre andre et negativt resultat. Vi hadde flere tusen publikummere på hvert eneste show i både Tyskland og UK, men dette er kostbare show med en relativt høy «break-even», påpeker Collings.

– Håpet var at tre fastsatte show i Sverige i april 2020 skulle føre til et positivt resultat igjen. Disse tre showene ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19, hvilket betyr at det ikke er noe drift eller kommende inntekter i Nordic Beats AS. Vi så dermed ikke andre alternativ enn å melde oppbud for dette selskapet, sier han.

På grunn av Covid-19 ble årets planlagte «We Love The 90’s»-show i Norge flyttet fra april til november. Chris Collings er usikker på om det lar seg gjennomføre.

– Vi venter nå på oppdateringer fra myndighetene om vi får lov til å gjennomføre arrangementet i november 2020. Det er solgt ca. 10.000 billetter, og vi tviler på at dette lar seg gjennomføre i år. I så fall flytter vi arrangementet til høsten 2021. Da kan kunder igjen velge mellom å beholde billetten eller refusjon. Det må vi komme tilbake til etter at myndighetene går ut med tydelige retningslinjer for de neste månedene, sier han.

«We Love The 90s» har spesialisert seg på popverdenens storheter fra dette tiåret og skulle egentlig ha 10-årsjubileum i 2020 med artister som Aqua, Coolio, Scooter, E-Type, Vengaboys og Maxi Jazz fra Faithless.

Publisert: 04.09.20 kl. 21:35

