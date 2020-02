SMITTSOMME: Corona-koret prioriterer heldigvis å spre smittsom sangglede og fin kormusikk. Foto: Coronakoret

Corona-damene som vil spre smittsom sangglede

Nå nettopp

Damekoret Corona fra Stord får litt ekstra oppmerksomhet i disse dager. – Noen kommentarer har vi fått. Men helst av det morsomme slaget.

Det sier korets leder Marit Helen B. Austefjord til VG.

– Vi har fått noen spørsmål om vi har vært ute på turne, som om det skulle være farlig å synge i kor, sier Austefjord som tar det hele med en god porsjon humor.

les også Coronaviruset - Slik beskytter du deg mot smitte

– Det var jo vi som var først ute med navnet og vi kan jo ikke skamme oss over det, fortsetter en lattermild korleder.

For Corona i denne sammenhengen er et damekor fra Stord som består av 23 sangglade damer. De reklamerer med et variert repertoar og deltar gjerne i konkurranser – og kan blant annet skilte med seier i dameklassen i «Syng for oss» i 2012. Korets dirigent er Irene Simonsen.

les også Corona-mistanke: Flere sitter i hjemmekarantene i Norge

– Men vi prioriterer heldigvis å spre smittsom sangglede og fin kormusikk. Vi hadde nettopp konsert i forbindelse med Valentines og da fikk vi endel spørsmål. Da brukte vi det poenget at vi skulle ikke spre noe som er farlig, sier Marit Helen B. Austefjord .

Publisert: 27.02.20 kl. 19:10

Mer om Stord Humor Konsert Konkurranse

Fra andre aviser