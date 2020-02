I SITT RETTE ELEMENT: Jahn Teigen og Carola Häggkvist opptrådte sammen i pausen i Melodi Grand Prix 2001. Foto: Geir Carlsson

Carola Häggkvist om Jahn Teigen: – Savner deg ekstremt

– Vi skal le mye i himmelen sammen Jahn, skriver den svenske popstjernen.

Teigen og Carola konkurrerte mot hverandre i Eurovision Song Contest i 1983 – han for siste gang, med «Do-re-mi», hun for første gang, med «Främling». Finalen endte med niendeplass for ham, tredje for henne.

Senere møttes de jevnt og trutt – ofte i Grand Prix-øyemed. For tre år siden var Carola en av gjestene i en hyllestserie for Teigen på TVNorge.

Mandag døde Jahn Teigen, 70 år gammel, i Carolas hjemland. 17 år yngre Carola skriver tirsdag ettermiddag på Instagram:

«Min kjære venn og fantastiske artistkollega Jahn Teigen har forlatt oss! Etter lang tid med kronisk muskelsykdom har Jahn nå forlatt livet på jorden. Til tross for sin sykdom hevet han seg over den og leverte ikke bare frigjørende humoristiske forestillinger, men også mye kjærlighet, dype tanker og lidenskap for livet.»

– Jeg gråter

Carola mimrer tilbake til da Teigen var med i hennes TV-program i 1984, hvor de fremførte gamle popslagere sammen.

«Vi klikket umiddelbart. Og vi forstod hverandre! Vi har snakket om tro, kjærlighet og musikk med åpne hjerter alle de ganger vi har møttes gjennom årene.»

53-åringen skriver videre om den siste dagen de hadde sammen, da hun var på Teigens gård i Skåne – og forteller at hun alltid vil bære den varmt i sitt hjerte.

DAMETEKKE: Jahn Teigen flankert av ekskone Anita Skorgan og Carola Häggkvist i Melodi Grand Prix 1990. Foto: Hans Olav Forsang

Carola gjør det også klart at Teigen var til stor hjelp for henne på det norske markedet, som kontakt i musikkbransjen.

«Han var cool og tøff. Sterk og rå! Kjærlighetsfull og vilt kul. Vi skal le mye i himmelen sammen Jahn! Savner deg ekstremt. Våre sms, våre latterkuler og til og med vår stillhet når vi var sammen som sa så mye. Takk for alt min venn. Jeg gråter her på andre siden av kloden (da Zoe og jeg er på vinterferie på et veldig vakkert sted) og våknet opp til at du nå er på et mye mye bedre sted enn oss! Må din sjel og ånd fryde seg i Jesu nærvær i himmelen! Kjærlighet for alltid. Din svenske venninne – C.»

