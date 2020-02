VENNER OG KOLLEGER: Jahn Teigen og Rolf Løvland under MGP-finalen i 1988. Foto: Bente Bjercke

Rolf Løvland om Jahn Teigen: – Han fulgte følelsene og hjertet

Rolf Løvland (64) minnes Jahn Teigen som en som brøt barrierer – og Jostein Pedersen (60) brast i gråt da han fikk nyheten om dødsfallet.

Eurovision-kongen Rolf Løvland befinner seg i Irland og våknet opp til avisnyheten om vennen og kollegaens bortgang.

– Jeg kjenner at det vekker en trist følelse i meg, for jeg har et veldig varmt forhold til Jahn. Det handler om en viktig periode for meg i livet, både profesjonelt og personlig.

Det var da Teigen ba Løvland om å produsere albumet «Klovn uten scene» i 1988 at de to ble gode venner og kolleger.

– Egentlig var det et rart møte mellom to ulike typer musikere, men nettopp det at vi var så forskjellige, gjorde at jeg lærte veldig mye av Jahn, erindrer Løvland, mannen bak Eurovision-vinnerlåtene «La Det Swinge» (1985) og «Nocturne» (1995) samt flere andre MGP-låter.

Løvland mener at Teigen tilføyde norsk musikkliv noe helt spesielt.

– Hvis du ser på den posisjonen Jahn hadde på 70-tallet, så var han en artist som på en helt enestående måte brakte rockens galskap inn i et kontrollert underholdningslandskap. Jahn klarte å bryte gjennom veggen og komme inn i både TV-ruta og mediene – som den klovnen og fantastiske sangeren han var.

Løvland presiserer at Teigens viktigste bidrag til norsk musikkhistorie, var nettopp det – at han brøt barriere i et etablert musikknorge.

– Og så har vi selvsagt låtene hans.

Før han begynte å jobbe med Teigen i 1988, kjente Løvland bare til pop- og rockrebellen via TV.

– Men så ble jeg kjent med mennesket Jahn. Man sier mye pent i stunder som dette, men for meg har Jahn virkelig vært en helt spesiell person. Han hadde en intens kreativitet, spontan og intuitiv. Jahn fulgte følelsene og hjertet. Han var ikke alltid temmet og strukturert.

Nettopp derfor synes Løvland at han og Teigen var en god kombinasjon. Selv er Løvland nemlig av det strukturerte slaget.

– To uker tilbrakte vi to sammen i Spania for å bli kjent og finne låtene, husker 64-åringen.

– Vi bodde sammen, og det var en uforglemmelig periode. Siden fulgte flere år der vi reiste rundt som et slags tomannsband, frem til midten 90-tallet, da jeg startet med Secret Garden. Jeg er så takknemlig for alt Jahn tilførte meg.

Sist Løvland var i kontakt med Teigen var da sistnevnte ble hyllet med egen musikal i fjor – i anledning 70-årsdagen.

– Men da var det mange år siden vi hadde jobbet sammen.

RADIOMANN: Vinyl-programleder Jostein Pedersen har gode minner med Jahn Teigen. Foto: Trond Solberg, VG

Jostein Pedersen, tidligere MGP-general, synes det er fryktelig trist at Teigen ikke er blant oss lenger.

– Selv om vi kanskje visste at det gikk den veien, kom nyheten plutselig. Jeg klarte ikke å holde meg – jeg begynte å grine, sier han til VG.

– Det er et helt liv, dette her. Men skal vi forklare hans kunst og virke, oppsummeres det fint gjennom låten «Optimist». Det han synger om i den sangen, har betydd så utrolig mye for så mange mennesker.

Pedersen mener at noe av hemmeligheten bak Teigens enorme suksess, er at han hadde en sang for alle.

– Enten det var «Optimist», andre morsomme låter eller kjærlighetssanger. Rent faglig må vi ikke glemme hvor usedvanlig tidlig ute han var med alt. Tenk bare på Prima Vera og all den gærenskapen. Det er vel ikke et eneste land i verden der man begynner å le bare man ser et par grønne strømpebukser, men det gjør vi i Norge. Og det er takket være Jahn og den artige galskapen hans, mener Pedersen.

De siste årene har Pedersen kun hatt sporadisk kontakt med Teigen via nett og andre mennesker.

– Jeg vet at han fulgte veldig med på alt som foregikk. Jahn har betydd alt for norsk kulturliv. Den sjenerøsiteten han hadde med nye folk og nye talenter. Han brydde seg virkelig.

Pedersen var bare ung videregåendeelev da han første gang møtte Teigen. Som stor tilhenger hadde Pedersen organisert en busstur til en Prima Vera-konsert i Mo i Rana. Bussen var full med fans.

– Dette fikk Jahn høre om, og det endte med at han inviterte oss til møte. Jeg holdt på å dåne. Da jeg møtte ham på nytt mange år senere, da jeg selv var i underholdningsbransjen, husket han denne episoden. Det er klart at da blir man glad i en fyr!

