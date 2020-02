ERSTATTER: Jan Johansen, her avbildet i anledning sin 50-årsdag i 2015. Foto: Claudio Bresciani/TT

Flinck kastet ut av Melodifestivalen – denne mannen hopper inn

Jan Johansen (53) får ikke særlig lang tid på å forberede seg.

Nå nettopp

Sverige arrangerer nemlig den andre av fire semifinaler i Melodifestivalen førstkommende lørdag. Det har skapt hektisk aktivitet i kulissene at deltager Thorsten Flinck (58) ble kastet ut av konkurransen søndag.

Inn i siste liten kommer altså Jan Johansen. Han skal fremføre låten som Flinck opprinnelig skulle gå på scenen med i Göteborg – «Miraklernas tid».

– Med en erfaren artist som Jan, er konkurransen på lørdag sikret, sier Karin Gunnarsson, produsent for Melodifestivalen, til Aftonbladet.

– Jeg er veldig takknemlig for at han har takket ja på så kort varsel. Det er ikke hvem som helst som kan gå på scenen under Melodifestivalen foran tre millioner seere under disse omstendighetene, legger hun til.

Johansen er slett ingen nykommer i Eurovision-sammenheng. Han har konkurrert i Melodifestivalen fire ganger før, første gang i 1995 med «Se på mig». Den vant han med, og han sikret Sverige en tredjeplass internasjonalt. Siste gang Johansen prøvde seg, var i 2003 – da med Pernilla Wahlgren-duetten «Let Your Spirit Fly».

Jan Johansen i 2010: Måtte velge mellom alkohol og familie

Tiltalt for trusler

Flinck, som nå må følge showet fra sidelinjen, står tiltalt for trusler og skadeverk etter en angivelig trafikkhendelse i fjor. Selv nekter han straffskyld. Uansett har arrangørene bestemt at artisten må diskvalifiseres på grunn av den pågående rettsprosessen.

– Jeg er forfulgt av uflaks, sier en nedslått Flinck til Expressen.

Han forteller at han har lagt ned mye innsats i bidraget han nå ikke får fremføre.

– Det hadde blitt bra, sier artisten, som tidligere har vært aktuell for svenske «Skal vi danse, men som måtte stå over på grunn av helseproblemer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UTE: Thorsten Flinck. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN

Det er hitmaker Thomas G:son (51) som har skrevet «Miraklernas tid». Svensken har fra før av bidratt på over 50 låter opp gjennom årene, også norske bidrag. G:son skrev «Miraklernas tid» spesielt med Flinck i tankene, og før det ble kjent at Johansen stepper inn, uttrykte låtskriveren sin misnøye.

– Jeg trodde det var verre å være dømt enn ikke å være det, uttalte 51-åringen ifølge Aftonbladet.

G:son reagerer på at andre artister skal ha fått stille selv om de har dommer på seg, og beskriver situasjonen som «dypt urettferdig».

Hvem som skal representere Sverige i Nederland, blir klart 7. mars. Da arrangerers hovedfinalen i Stockholm. Norge har enda en semifinale igjen før den endelige kåringen skjer i Trondheim 15. februar.

Publisert: 04.02.20 kl. 01:28

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser