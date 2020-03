PRØVER Å FORHOLDE SEG ROLIG: Artisten Frida Ånnevik opplever en pessimistisk stemning i musikkbransjen. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Artist-Norge fortviler: – Folk mistet et halvt års inntekt på et kvarter

Frida Ånnevik (35) er bare én av svært mange artister som nå må avlyse både konserter og turneer. Artister VG har vært i kontakt med er bekymret for situasjonen.

Blant artistene som rammes av coronautbruddet er Frida Ånnevik. Hun la for to uker siden ut på turne, og tror nå at resten av turneen må avlyses.

– Det koker godt. Det er fascinerende hvordan det rammer. Innenfor kulturbransjen er vi veldig avhengige av hverandre. Det er så mange brikker. Det er ganske pessimistisk og redd stemning. Jeg er helt rolig, og det er litt skremmende, sier Ånnevik og tar seg litt inn igjen.

– Da jeg sier at jeg er rolig, er det fordi jeg innser at jeg ikke kan gjøre noe. Vi må bare ta det som det kommer, reflekterer hun.

Frida Ånnevik trekker frem at musikere er en sårbar gruppe, og at de ikke har fallskjermene fast ansatte har.

– Folk mistet et halvt års inntekt på et kvarter i går. Det er heftig. Det vil ta lang tid å bygge det opp igjen. Jeg skjønner at det er mange ting i samfunnet som er viktigere enn kunstnere, men vi er allerede en utsatt gruppe. Det er dritvanskelig, sier hun.

Er selv i risikogruppen

Hun er glad at myndighetene nå har kommet tydeligere ut på banen, men ønsker seg fremdeles tiltak på det økonomiske plan. Onsdag skulle hun opprinnelig ha holdt konsert på Rockefeller i Oslo. Denne ble først delt opp i to omganger for å ikke overskride 500 gjester, før den noen timer senere ble utsatt til september.

– Jeg tenker jeg er glad for at jeg pushet på å utsette. Jeg går på medisiner som gjør at jeg er i risikogruppen. På scenen ville jeg ha vært den tryggeste i lokalet, men andre ville ikke hatt den samme muligheten. Jeg ville ikke sette publikumet mitt i fare.

Innad i bandet har de siden turnéstarten tatt tydelige grep for å unngå unødvendig kontakt.

– Vi har ikke klemt hverandre og hatt albuehilsen siden vi begynte, har holdt avstand og vasket hender ofte. Vi har vært klar over det hele veien.

Nå håper hun at alle vil overholde myndighetenes råd og henstillinger.

– Det som er kjærlighet i coronaens tid er å lengte etter hverandre på avstand, være disiplinerte og rolige, og passe mer på andre enn oss selv ved å følge retningslinjer og råd, sier hun.

Presset situasjon

På Facebook og i øvrige sosiale medier er det nå stor fortvilelse hos svært mange musikere og artister. En av dem er vokalist i Surferosa, DJ og bookingagent i Popjoy, Mariann Thomassen.

«Alt er kansellert hos oss i Popjoy DJ-booking. Vi legger opp løpet fra nå og ut året, og nå full stopp. Rett og slett trist for byrået og bransjen vår», skrev hun på Facebook tidligere i uken.

– Det blir ganske håpløst å stable seg på beina hvis dette vedvarer, legger hun til overfor VG.

– Endelig har regjeringen stengte skoler, barnehager, høgskoler og universitet. Men hvilke tiltak skal regjeringen tilby kulturnæringen? spør hun.

BEKYMRET: Artist Chris Holsten mener corona-avlysningene kan få fatale konsekvenser. Foto: Frode Hansen/VG

– Vil relativt fort være kroken på døren

Chris Holsten kaller den prekære situasjonen for «superleit og trist».

– Konsertene har vært noe band, crew og jeg har gledet oss til lenge. Det beste jeg vet er å dra rundt å spille konserter for folk, og det ligger utallige timer med øving og forberedelser bak. Samtidig er det viktigst at vi tar COVID-19 seriøst og at alle bidrar på sin front for å hindre mer spredning, sier Holsten til VG.

Umiddelbart stopper nå alle inntekter fra live, fortsetter Chris Holsten, mens han og bandet vi står igjen med ganske store irreversible kostnader, som flybilletter, lokalleie, hyrer og en preproduksjonsperiode som er lagt bak dem.

– Det er klart at det kjennes dramatisk, men samtidig er det ikke meg selv jeg er mest engstelig for. Det er musiker og crew jeg bekymrer meg mest for, som frilansere så har de lite vern. Vårt beste håp er at de grepene som myndighetene tar blir gode nok og får effekt og at situasjonen ikke blir langvarig, sier han.

Holsten er klar på at dette kan få fatale og langtidsvirkende følger for arrangementsbransjen i hele bredden.

– Om det varer lenge vil det relativt fort være kroken på døren for alle som livnærer seg på å samle folk om opplevelser. Det vil ikke gå mange månedene før vi vil se arrangører gå over ende, og det vil i sin tur kunne få hele korthuset til å rase sammen; tekniske leverandører, bookingbyråer, managere og oss artister – med eller uten apparat. Huset tok fyr, og det brenner fort. Jeg er ikke panisk selv og ønsker eller ikke være med å spre panikk, men jeg kan ikke legge skjul på at jeg er oppriktig bekymret, sier han.

Publisert: 12.03.20 kl. 22:53

