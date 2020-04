UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Stian «Staysman» Thorbjørnsen trives på brune puber, men også i Gressvikmarka i hjemområdet i Fredrikstad. På 34 dager har han gått 34 mil i ren rastløshet etter at coronakrisen inntraff. Foto: Hallgeir Vågenes

«Staysman» går av seg coronakrisen - og åtte kilo...

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38) har gått 34 mil på 34 dager. – Det har klikka helt for meg, gliser han.

For mindre enn 10 minutter siden

I den siste Instagramposten, der han røper at rastløsheten pleies med mil etter mil til fots, er gliset hans like bredt.

«Da har jeg tusla 34 mil på 34 dager. Om jeg er rastløs, sa du? Neeeida», skriver han ved siden av Instagrambildet.

Overfor VG utdyper han:

– Jeg var midt i en vinterturné da coronakrisa inntraff, og jeg er jo vant til å ha to-tre konserter i uka. Men nå er alt satt på vent - det er ingenting å gjøre. Da kan jeg like gjerne hente inn litt helse, sier «Staysman» til VG.

Han presiserer at han alltid har likt å gå, han har bare ikke gjort det i slike porsjoner tidligere.

– Det er veldig deilig! Du får samla tankene og får en helsegevinst i tillegg. Jeg har gått ned åtte kilo etter at dette starta. Jeg føler meg som en million kroner!

– Hvor lenge har du tenkt å holde på med dette?

– Iallfall til dette er over. Og så håper jeg å ta det med videre på den andre siden også.

Det er for øvrig ikke første gang at «Staysman» gir seg i kast med kroppslige utfordringer som får vekta drastisk ned. Da han deltok i - og ble nummer to - i «Skal vi danse» i 2015, tok han av tolv kilo.

– Problemet da var at jeg spiste så sinnssykt mye fordi vi trengte så mye energi til all treningen. Og da det hele var over, fortsatte jeg bare å spise like mye. I «toppåret» 2017 var jeg oppe i 122 kilo, forteller «Staysman».

Innetiden bruker han til å tenke fremtidige prosjekter og jobbe med ulike ideer, blant annet en bok han skal ut med til høsten. Overskuddet har blitt ekstremt etter at han begynte med gåturene, sier han.

– Det er bra for helsa og det er bra for psyken. Derfor har gåturer mine varmeste anbefalinger. Uansett kroppsfasong som du måtte ha, kan alle sammen tusle litt. Jeg trodde at jeg skulle få vondt i alle ledd og bein, og at belastningsskadene kom rennende inn, men jeg har bare blitt bedre og bedre. Jeg føler meg sykt fin i kroppen, sier «Staysman» som leende innrømmer at imaget som rølper kanskje ikke er helt sammenfallende med all denne fysiske aktiviteten.

– Nei, det kræsjer vel litt. Men det går an å rølpe litt på fredager og lørdager - ta et par øl og noen burgere - bare man går litt hver dag. Det får bli mitt livsstilstips.

Publisert: 17.04.20 kl. 19:52

