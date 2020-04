NY HYLLEST: Anita Skorgan hyllet også eksmannen Jahn Teigen i bisettelsen i Tønsberg 11. mars. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Skorgan mintes Teigen på strømme-konsert

Anita Skorgan rundet av konserten «Live fra Sentralen» tirsdag kveld med å fortelle en anekdote om avdøde Jahn Teigen og synge flere av eksmannens sanger.

Like før slutten av konserten «Anita Skorgan Live fra Sentralen» fortalte Skorgan en av sine mange historier om Jahn Teigen.

– Det nærmer seg slutten, men vi kommer vel ikke utenom en viss eksmann vil jeg tro, sier Skorgan.

Hun forteller om aller første gang hun var på NRK for å opptre. Det var i 1975, da hun hadde sagt ja til å til en MGP-sang hun aldri hadde hørt før, som het «Hastverk».

– Jeg var da i NRK, knapt 16 år. Jeg hadde fått utstyrt meg med en voldsom kjole. Jeg følte meg helt bortkommen, alt var rart. Plutselig reiste Jahn Teigen seg opp og kom bort til meg. Han så min ensomhet. Vi skulle synge den samme sangen. Jeg hadde aldri sunget en sang med mikrofon i hånden før, sier Skorgan.

Hun påpeker at hun er fra Bærum og aldri hadde vært i rockemiljøet og lurte på hvordan hun skulle tolke sangen. Teigen tilbød seg å la henne høre på hans versjon.

– Hjemme hadde de benket seg med bløtkake og det hele. Det var første gang datteren var på TV. Men først måtte de gjennom Jahn Teigen med veldig mye hyl og skrik i fem sanger. Så før datteren kom på TV, hadde far gått ut i garasjen. Det ble for sterkt kost. Så kan tenke dere stemningen da jeg kom hjem et par år senere og sa «Jeg skal gifte meg med han her», forteller Skorgan leende.

Så startet hun på «Min første kjærlighet» og en medley av sanger med «Friendly», «Cheek to Cheek», «Det vakreste som fins» og «Mil etter mil», før siste låt ble «For vår jord» som hun sier i våre dager får henne til å tenke på Greta Thunberg.

Konserten tirsdag var en del av Kronerulling-konseptet til Sentralen som støtter utøvende musikere.

Teigen ble bisatt fra Tønsberg domkirke 11. mars. Der hyllet både Skorgan og deres datter Sara Teigen Skorgan (35) Jahn Teigen med sang.

Teigen og Skorgan var Norges kanskje største kjendispar på 80-tallet. Teigen og Skorgan var gift mellom 1984 og 1987, men forble venner for livet. I etterkant av bruddet i 1987, ikke minst i de siste årene Teigen var aktiv på scenen, opptrådte de mye sammen, og snakket varmt om hverandre i intervjuer, både sammen og hver for seg.

