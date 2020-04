TREKKPLASTER: Sigrid Raabe – her fra Øyafestivalen i fjor – var en av ti artister på den digitale festivalen «Et helt annet sted» i påsken. Foto: Klaudia Lech

1000 kjøpte festivalpass til nettfestival

I alt solgte strømmefestivalen «Et helt annet sted» 6400 billetter i påsken, noe som trolig ga millioninntekt.

Festivalpassene – til 500 kroner – ga festivalen alene en halv million kroner i inntekt fra de ti konsertene i påskeuken med blant andre Sigrid, Aurora, Frida Ånnevik og Girl In Red. I tillegg kommer dagspassene (2400 solgte) og enkeltbillettene (3000 solgte).

Konserten ble holdt på den helnorske plattformen Vierlive.no. Festivalsjef Kristoffer Lo sier at det vil ta litt tid å hente ut enkeltdetaljer i tallene, men forteller om god stemning i påskeuken.

– Kunstnerisk og kreativt har disse konsertene vært «mindblowing». Her har artist og regissør gått inn i et samarbeid som har vært helt unikt. Jeg har gledet meg til konsertene hver eneste dag, forteller Lo til VG.

– Er du fornøyd med billettsalget?

– Jeg vet ikke helt hvor fornøyd man skal være, det er jo ingen som har gjort dette før, så det er vanskelig å si. Mulighetene er jo enorme, tenk om vi hadde solgt billetter i det uendelige! Men 6500 er en relativt godt besøkt festival, og dette er musikkhistorie, sier han.

Kristoffer Lo opplyser at konsertene blir liggende ute på nettet iallfall en uke til, med unntak av Sigrid, Aurora og Girl In Red. Etter det VG erfarer, skyldes dette at disse artistene har internasjonale team rundt seg, og at det derfor tar lengre tid å få en tillatelse til å la konsertopptaket ligge på nettet utover øyeblikksopplevelsen.

– Det var alltid planen at konsertene kun skulle være live, så vi har gjort ekstraavtaler med noen av artistene i etterkant, sier han.

– Hvorfor ble billettprisen til Auroras konsert halvert ned til 100 kroner – blir det ikke mindre penger i kassen av det?

– Det var en felles avgjørelse vi tok. Vi ville se om det å gå ned i pris, ville generere flere enkeltbilletter, og det gjorde det, sier Lo som forteller at flere piratversjoner av konsertene, også Kvelertak sin konsert på samme plattform, men utenfor festivalen, raskt ble lagt ut i deler eller helhet på YouTube.

– Det er ikke til å unngå at slike ting skjer, men vi fikk tatt det ned fort. YouTube er svært velvillige til å hjelpe når de blir varslet om slike ting, sier Kristoffer Lo.

Nå håper han at flere vil benytte seg av Vierlive.no-plattformen.

– Jeg har veldig troen på denne plattformen, og ideen om å styre dette fra Norge slik at hele pengestrømmen forblir i Norge. Og det skjer flere ting fremover – vi er allerede i dialog med både konsertscener, arrangører og bookingselskaper. Jeg håper dette kan bli et kult alternativ også den dagen da alt er normalisert igjen. Det skal for all del ikke bli en konkurrent eller erstatning for en normal konsertbransje, men mer som en sidetjeneste.

Publisert: 14.04.20 kl. 19:21

