Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Slik blir VG-lista i år

Fortvil ikke! Det blir VG-lista i år også. Litt annerledes blir det, men for noen opplevelser det blir!

Eivind Haugen

Oppdatert nå nettopp

Julie Bergan starter showet i slutten av juni fra Oslo. 26-åringen fra Skien har opptrådt på VG-lista flere ganger og har også vært programleder. Hun gleder seg til å spille for fansen igjen, selv om omstendighetene blir litt annerledes.

– Det er så utrolig kult at det blir noe i år selv om omstendighetene er litt annerledes. VG-lista er noe av det aller beste jeg vet, og det har det vært i mange år nå, så det hadde vært veldig trist om det ikke ble noe av. Men det gjør det, og jeg gleder meg til å se noen av dere på åpningen av årets turné, sier Bergan.

Skien-jenta fremførte tre låter i fjor. Slik så det ut da:

Det blir konsert også med flere av landets største artister. Mer info kommer om dette senere.

– Omstendighetene i år gjør at vi ikke kan gjennomføre VG-lista slik vi pleier. Istedenfor store konserter med mange publikummere blir det mindre intimkonserter som sendes på VG.no. VG-Lista er en viktig tradisjon for norske ungdommer, og selv om alt blir ganske annerledes i år er ønsket vårt at denne tradisjonen ikke skal brytes, sier prosjektleder for VG-lista, Vjollca Moazzem.

Se hvordan det var da Isah og Dutty Dior fremførte monsterhiten «Hallo» på Rådhusplassen i fjor.

Konsertene skal være på noen helt unike steder i landet. Konsertene vil bli vist i VGs kanaler, og noen heldige fans vil bli invitert til å være med på konserten. Hvordan kan du bli trukket ut?

Følg med i VG-listas kanaler på sosiale medier for å se hvordan du kan få billetter.

Programleder Helén Skogstad vil kjøre VG-lista-bilen mellom konsertene og i vårt studio vil du kunne følge bilen hele veien. Der kan du også foreslå og stemme over ting Helén skal gjøre på veien.

– Vi skal ha konserter på noen av de mest unike stedene i Norge. Mellom konsertene skal jeg legge ut på en roadtrip der jeg har lyst til å møte dere! Dere kan være med og bestemme hvor jeg skal dra og hva jeg skal gjøre. Jeg har bilen full av Golden Circle-billetter og andre goodies, sier Skogstad.

Mediehuset VG er arrangør av VG-lista. VGs redaksjonelle dekning av arrangementet er basert på redaksjonens egne vurderinger.

Publisert: 11.06.20 kl. 08:09 Oppdatert: 11.06.20 kl. 08:23

Mer om Musikk VG-lista

Fra andre aviser