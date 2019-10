ROCKER DØD: Larry Junstrom - her til venstre ved siden av kollega Don Barnes i .38 Special - døde i helgen. Han var med å stifte det enda mer kjente bandet Lynyrd Skynyrd. Foto: Chris McKay / WireImage

Lynyrd Skynyrd-bassist død

Originalbassisten hos sørstatsheltene i Lynyrd Skynyrd, Larry Junstrom, er død. Han ble 70 år gammel.

Det er Rolling Stone som melder dette.

Junstrom var med å stifte sørstatsrockens mest klassiske band ved siden av Allman Brothers Band - Lynyrd Skynyrd - men forsvant fra bandet rett før albumdebuten i 1973.

Larry Junstrom vil derfor bli husket best for bassjobben i bandet han gikk til etter «prøveperioden» i Lynyrd Skynyrd, nemlig .38 Special.

«The Big Man on the Big Bass has left us», skrev .38 Special på sin Facebook-side søndag kveld.

.38 Special ble aldri like store som Lynyrd Skynyrd, men slektskapet var der; det var den nå avdøde Lynyrd Skynyrd-sjefen Ronnie Van Zants yngre bror - Donnie Van Zant - som var .38 Specials vokalist.

Han pensjonerte seg i 2013 på grunn av at han risikerte å miste hørselen. Det hører med til historien at det er den tredje Van Zant-broren, Johnnie, som er Lynyrd Skynyrds vokalist i dag.

Lynyrd Skynyrd er for tiden ute på «Last of the Street Survivors Farewell Tour», men måtte i august utsette flere konserter på grunn av gitarist Gary Rossingtons hjerteoperasjon.

Med Larry Junstroms død er dermed Rossington det eneste gjenlevende originalmedlemmet i Lynyrd Skynyrd.

