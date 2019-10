PAR: Alan Walker og Viivi Niemi. Foto: Mattis Sandblad

Alan Walkers kjæreste Viivi Niemi: – Har ikke alltid blitt behandlet godt

Den norske EDM-stjernens finske kjæreste markerer forholdets årsdag med å fortelle hvor mye Walker betyr for henne, og at fortiden har vært tøff.

Viivi Niemi (20) var et ukjent navn og fjes i Norge før Alan Walker (22) i mars tok henne med på Spellemannprisen – hvor han vant det største trofeet – og presenterte henne som sin kjæreste.

Etter at forholdet ble kjent har Niemi postet en rekke innlegg på Instagram fra sine turer verden rundt med kjæresten, og innimellom lettet litt på sløret om forholdet til den norske stjernen.

I helgen hadde paret jubileum som kjærester, og Niemi avslører i et innlegg at Walker slo til med frokost på sengen, bad med vin og overrasket henne med et helt rom dandert med røde roser, stelt i stand i hemmelighet mens hun koste seg i badekaret.

Fra sorg til lykke

20-åringen forteller imidlertid også hvorfor Walker er så viktig for henne – og at han har gjort henne lykkeligere enn noen noensinne har gjort før.

– Jeg har ikke alltid blitt behandlet godt av gutter eller folk generelt, og på et tidspunkt i livet tenkte jeg faktisk at jeg ikke fortjente noen ting. Kjæresten min har vist meg at jeg tok feil, og han har fått meg til å føle ting jeg aldri har følt før. Han har fått meg til å føle meg vakker, han har fått meg til å føle meg spesiell, og viktigst av alt, han har fått meg til å føle meg lykkelig, skriver hun.

Niemi røper videre at hun har vært syk og nedfor i en lengre periode, nå nylig.

– Livet mitt er fantastisk, men selv den heldigste kan føle seg ulykkelig uten engang å vite hvorfor, forteller hun.

Feiret med vanlig dag

Walkers kjæreste gjør det også klart at hun elsker sin mann, som er «hennes alt».

Feiringen av jubileet beskriver hun slik:

– For oss betød ikke jubileet noen stor feiring, for oss var det å tilbringe tid sammen hjemme, for det er noe vi ikke får gjort så ofte. Å ha en normal dag hjemme er viktig for oss, viktigere enn noe annet.

Niemi fortalte i et innlegg i mai at hun har slitt med spiseforstyrrelser i mange år, og at hun nå har en sunn kropp for første gang på lenge.

VG har kontaktet Niemi personlig og Walkers manager Gunnar Greve for kommentar til saken. Ifølge sistnevnte ønsker ingen av dem å kommentere.

