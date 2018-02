BANKEROTT: Lisa Marie Presley, her under en veldedighetsaksjon i New York for noen år siden. Foto: JENNIFER GRAYLOCK / AP

Lisa Marie Presley drukner i gjeld

Publisert: 17.02.18 00:35

Den som trodde at rockekongens datter er styrtrik, må tro om igjen.

Lisa Marie Presley (50) har de siste par årene kranglet heftig med eksmannen Michael Lockwood (56) om fordeling av eiendommer og store advokatutgifter i forbindelse med oppgjøret.

Lisa Marie brøt med Lockwood sommeren 2016, og skilsmissen har vært og er av det svært betente slaget. I ferske rettsdokumenter som nettstedet TMZ har fått innsyn i, hevder Elvis’ datter at hun står med 16 millioner dollar, om lag 120 millioner kroner, i underskudd.

Det meste av beløpet skal skal være skattegjeld fra periode 2012–2015. I tillegg oppgir 50-åringen at hun eier et hus i England, som hun er desperat etter å kvitte seg med, siden hun ligger langt etter med innbetalingen. Ut over dette har hun angivelig også stor kredittkortgjeld, i tillegg til at hun skylder store beløp i utbetalte advokatutgifter.

Grunnen til at hun nå går rettens vei, er at hun bestrider eksmannens krav om at hun skal bla opp mer enn 3,5 millioner kroner for hans advokatkostnader.

Paret giftet seg i 2006 og har tvillingdøtre på ni år sammen.

I 2004 solgte Lisa Marie 85 prosent av Elvis Enterprises, altså sin farsarv med alt det innebærer av varemerker, royalties og rettigheter, for 100 millioner dollar – en sum som i dag tilsvarer omtrent 800 millioner kroner.

Som fast ansatt ved Elvis-museet Graceland mottar hun angivelig i underkant av 40.000 kroner i lønn hver måned.

Lisa Marie, som var ni år da hennes berømte rockepappa døde, har vært gift fire ganger. Hun var først gift med musiker Danny Keough fra 1988-1994 (og fikk to barn med ham ), deretter popstjernen Michael Jackson fra 1994-1996, og så filmstjernen Nicolas Cage fra 2002-2004.

To år senere giftet hun seg med Lockwood, som hun fikk de to yngste med .

Lisa Marie har gjort gjentatte forsøk på å følge i sin berømte fars musikalske fotspor, uten hell.