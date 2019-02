BRRR: Dagny tester Oslofjorden. Tromsøjenta konstaterer at den holder mål på vinteren. Foto: PRIVAT

Dagny Norvoll Sandvik: – Måtte følge opp rumpestuntet

Popartisten har gitt opp nomadetilværelsen og gjort Oslo-beboer av seg. Med seg fra Tromsø tar hun isbadingen.

Et års tid tilbake viste Dagny (28) hvordan isbading på Nordøya i Tromsø kunne fortone seg, uten en tråd på kroppen – om vi ser bort fra sokker og trusen på anklene.

– Digg å bare få av alt, lo hun da.

– Jeg følte jeg måtte følge opp rumpestuntet, sier hun nå som Instagram-kontoen hennes har nye, neglsprettfremkallende badebilder – fra hjertet av hovedstaden.

– Oslofjorden er god og kald og ... jeg skal bruke et godt nordnorsk uttrykk: «fresk». Vi sier ikke kaldt, vi sier freskt. Man skal egentlig greie å være i vannet i to minutter, men det har så langt ikke skjedd, røper Dagny, som har en «badeklubb» med åtte-ti medlemmer og mål om to isbad per vintermåned.

Et Løkka-hjem

Det som derimot har skjedd er at Dagny har fått seg et hjem, etter halvannet år uten fast bopel.

– Det ble mye turnébusser og sofaen hos venner, forteller hun.

– Jeg må innrømme at nå når jeg har tannbørsten på et fast sted, klær i skapet og en seng å sove i, føles det deilig.

NY I BYEN: Dagny bor nå i Oslo. Her avbildet på plateselskapet Universals sommerfest i 2018. Foto: FRODE HANSEN

Nå har hun bosatt seg på Grünerløkka , i et lite kollektiv sammen med lillesøster og manager Juna Norvoll Sandvik og sistnevntes kjæreste Harry Mead – som også er Dagnys trommeslager.

Samtaler og gjøremål handler følgelig mye om Dagnys karriere.

– Vi jobber mye, men er flinke til å skru av på kvelden. Vi har spillkvelder, filmkvelder, tacokvelder.

Nominert

Fra nå og en måneds tid fremover blir det også spillekvelder – med bandet, landet rundt på en snart utsolgt turné.

En aktivitet Dagny skal ha mindre av i år enn de foregående, forteller hun, for å fokusere mer på å skrive nye sanger.

– Vi får se hvor lenge jeg klarer å sitte i ro, ler hun.

Låtskrivingen fra fjoråret har allerede gitt henne en nominasjon til Spellemannprisen, i kategorien «årets låtskriver». Der konkurrerer hun mot Unge Ferrari, Ina Wroldsen og Thea Hjelmeland når prisen deles ut 30. mars.

– Veldig uventet og veldig hyggelig! Jeg begynte jo med musikk fordi jeg ville bli låtskriver. Og i år er det også meningen at jeg skal ha mer fokus på den biten, så hvis jeg tviler på meg selv underveis skal jeg minne meg selv på denne nominasjonen.

Drikke-suksess

Hun er også nominert for Seeb-samarbeidet «Drink About». Den nådde annenplass på VG-lista og med 78 millioner Spotify-spillinger ga den Dagny en hit større enn gjennombruddslåten «Backbeat» fra 2015.

Artisten forteller at hun egentlig ikke er så begeistret for å være «featuring»-vokalist, altså gjestesanger på andres låter.

– «Drink About» har åpnet tankesettet mitt litt. Den føles både som en Seeb-låt og som en Dagny-låt. Der var det mye som falt på plass, og jeg vet det var andre fantastiske sangere som var med i kampen om å synge den.