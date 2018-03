STJERNEPAR: Cheryl Ann Tweedy og Liam Payne på Brit Awards i London tidligere i år. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Opprørt Cheryl kraftig ut mot utro-rykter

Publisert: 30.03.18 19:50

Cheryl (34) tar til motmæle etter at samboeren Liam Payne (24) ble avbildet med en annen kvinne.

Cheryl Ann Tweedy, tidligere kjent under etternavnene Cole og Fernandez-Versini, har fått nok.

I kjølvannet av de siste månedenes heftige spekulasjoner i britisk presse rundt hvorvidt det er knute på tråden mellom henne og den 10 år yngre One Direction -stjernen Liam Payne, setter Cheryl skapet på plass.

« Jeg pleier ikke å bry meg om å kommentere dumme artikler, men hvis jeg tier, blir de stående. Dette er en dum artikkel som klamrer seg til halmstrå », skriver popstjernen på Twitter .

Anledningen er det siste døgnets avisoppslag om at Liam er blitt avbildet i tett samtale med en av sine kvinnelige dansere, Chloe Ferns, i Dubai. Cheryl befinner seg selv hjemme i England med parets ett år gamle sønn.

« Men denne historien kan jeg ikke la stå uimotsagt. Den involverer en uskyldig dansekollega til Liam, som har en forlovede », raser Cheryl som hevder danseren og hennes kjæreste blir trukket «inn i et desperat fra medier på å forsøke å skape konflikt» mellom Liam og henne selv.

Hun fortsetter med å si at hun har null forståelse for de nesten daglige rykterapportene. Hun sikter også til en annen kvinne som er blitt nevnt i pressen.

« Denne andre «mystiske kvinnen» er tilfeldigvis min mangeårige venninne og manager (det er pinlig). Jeg er også glad i Katy Perry », legger Cheryl til.

Siste setning er myntet på alle som reagerte på at Liam nylig postet et bilde av seg og Katy Perry sammen under et musikkarrangement i Japan.

(Artikkelen fortsetter under Twitter-posten)

Også forloveden til Liams danser, Darren McNiven, har gått ut på Instagram med bilde av seg og kjæresten, hvor han skriver: « Jeg støtter deg, kjære ».

Det hører med til historien at Liam nylig bekreftet overfor britiske aviser at han og Cheryl til tider strever med forholdet. Det ga de fra før av ivrige bruddspekulantene vann på møllen.

Nå skal den lille familien på tre på påskeferie:

« Det eneste vi skal gjøre, er å skape minner », tvitrer hun .

Møttes tidlig

Cheryl er kjent fra jentegruppen Girls Aloud, som soloartist og av-og-på-dommer i «X Factor» . Men hun har vel så mye figurert i pressen i forbindelse med sine kjærlighetsaffærer, som for sine meritter i karrieren.

Samboeren har i likhet med flere av boyband-kollegene gått solo etter at One Direction for to år siden kunngjorde at de trengte en poppause .

Liam og Cheryl møttes første gang for 10 år siden, da han var bare 14 og forsøkte seg på audition i «X Factor». Hun var dommer også den gangen. Men Liam hadde ikke hellet med seg. I 2010, derimot, meldte Liam seg igjen på audition. Resultatet var at One Direction ble dannet – også da med Cheryl ved jurybordet.

Paret sto frem som kjærester i 2016, og i mars i fjor ble de foreldre . Det har vært hevdet at paret har giftet seg i hemmelighet, men det er ikke bekreftet.

Liam har aldri vært gift, men Cheryl har to turbulente ekteskap bak seg.

