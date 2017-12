LIVE-OPPTREDEN: Alan Walker hadde med seg Noah Cyrus på scenen for å fremføre den nyeste singelen «All Falls Down» for første gang. Foto: YOUTUBE

Derfor takket Alan Walker nei til Nobelkonserten

Publisert: 08.12.17 20:53

MUSIKK 2017-12-08T19:53:35Z

Alan Walker avlyste mandagens Nobelkonsert fordi han fryktet å gå på en smell. Men den prestisjetunge diamantknappen til YouTube tar han gjerne mot.

Artisten er den første i Norge til å motta diamantknappen, som tildeles Youtubere som runder 10 millioner følgere. Bragden ble i forrige uke feiret med liveopptreden i New York med Noah Cyrus.

Andre kjente personer som har mottatt prisen tidligere er PewDiePie, Psy og Jenna Marbles.

– Det er helt sinnssykt. Det er litt av en opplevelse. Det er fortsatt vanskelig å forstå, sier Walker på telefon til VG, på vei hjem til Bergen.

Overrekkelsen ble markert med kake og besøk fra Googles globale direktør for musikkinnhold, Vivian Lewit, før Alan Walker og Noah Cyrus gjorde en urfremføring av den nyeste singelen «All Falls Down» for utvalgte fans:

Fortsatt sykemeldt

De siste to årene har vært hektiske for den suksessrike artisten. Etter megasuksessen «Faded», som i skrivende stund har over 750 millioner avspillinger på Spotify, har karrieren skutt fart, og 20-åringen har reist verden rundt en rekke ganger.

I vinter ble det imidlertid for mye å gape over, og Walker måtte se seg nødt til å avlyse en rekke konserter, blant annet opptredenen under Nobelkonserten .

– Jeg følte det var bedre å sette ned foten før jeg går på en smell og møter veggen, enn å møte veggen og så sette ned foten, forteller han.

Han er fortsatt 20 prosent sykemeldt, og har en roligere hverdag, til tross for at det fortsatt er mye reising.

– Nå i det siste har det vært så ekstremt mye. Når jeg ser tilbake på de siste fire–fem ukene har jeg reist omtrent fem ganger rundt jorden, forteller han.

Bursdagskonsert i hjembyen

I 2016 hadde han 200 reisedager, og 172 i 2017. Selv om han forteller at han elsker å reise, og er takknemlig for muligheten har får gjennom karrieren, ser han fram til å få en mer strukturert år i 2018.

– Det er satt opp spesifikke ferieperioder og alt blir mye bedre, sier han.

Blant annet blir det en del konserter i hjemlandet, og den konserten han ser aller mest fram til er på bursdagen hans 24. august. Da skal han nemlig spille i hjembyen.

– Det gleder jeg meg vanvittig mye til. Det er første gang jeg gjør noe ut av det på den måten.

Med andre ord ser det ut til å bli en bursdagsfest med over 3000 gjester, dersom Bastionen blir fullsatt.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Alan Walker

Musikk

Youtube